5 أسباب لتضيفي اللوز النّيء لبرنامج حميتك، تعرفي عليها

يمدّك اللوز النّيء بنشاط يمكنه أن يغنيك عن السّكر

قد يتسأل البعض ماهي فوائد اللوز للتخسيس، بعد أن أصبح تناول الوجبات الخفيفة بمثابة التسلية التي يعتاد كثيرون على القيام بها. وهناك تقديرات تشير إلى أن حوالي 97 في المائة من الناس يأكلون في الطريق، من خلال تناول وجبة خفيفة واحدة على الأقل كل يوم.

وفي حين قد تقلل هذه العادة من الشعور بالجوع لكنها تغذي مرض السمنة المنتشر كالوباء. والآن أوضح بحث أميركي أن تناول اللوز يمكن أن يحد من الشعور بالجوع دون أن يتسبب في زيادة الوزن.

1- أهمّ فوائد حبّات اللوز النّيء تكمن في تعزيز عمل الدّماغ بشكل ملحوظ، بسبب كلّ ما تحويه من الزيوت والمواد المغذّية. فكم من الرائع أن تزيدي معدّل ذكائك سرّاً، لمجرّد تناولك معدّل 10 حبّات لوز يومياً.

2- في ما يتعلّق ببشرتك، للوز فوائد كثيرة تعود بالإشراق والنضارة على وجهك، خصوصاً عندما تبتاعبن المستحضرات المكوّنة من زيت أو حليب اللوز.

3- لا تخافي بعد اليوم من أمراض القلب، لأنّك تستطيعين التسلّح باللوز! فهذا النوع من المكسرات، الغنّي بأسيد الفوليك، البوتاسيوم، الفيتامين E، والبروتينات سيُمدّ قلبك بحيويّة لن تعرف االانخفاض!

4- يمدّك اللوز النّيء بنشاط يمكنه أن يغنيك عن السّكر الذي قد يتسبب لك بضرر كبير ليمدّك بالنشاط. والرائع في اللوز، أن ليس لفوائده في هذا السياق جوانب سلبية كالكافيين أو السّكر الأبيض.

5- في إطار الوقاية، يقيك اللوز النيء من أمراض تخافينها وتهدد استقرارك النفسي والجسدي كسرطان القولون، السّكري والسمنة المفرطة.

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