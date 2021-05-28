فوائد الليمون الجمالية للشعر!

يُعتبر الشعر الخفيف، من أكثر المشكلات المزعجة التي تُسبب الإزعاج للمرأة. وتتنوع الأساليب لعلاج هذه المشكلة والحصول على شعر كثيف وصحي. كالاعتماد على المواد الطبيعيّة ومنها الليمون؛ نظراً لإحتوائه على معادن وفيتامنيات تُقوّي الشعر وتغذيه وأيضاً تمنع من تساقطه. وفيما يأتي، أهم فوائد الليمون للشعر الخفيف، وكيفية استخدامه لتحقيق هذه الغاية.



فوائد الليمون في علاج مشكلة الشعر الخفيف

يحتوي الليمون على العديد من الفوائد الجمالية، حيث يُستخدم للشعر نظراً لغناه بفيتامين ج وحامض الستريك. يُعالج الليمون الشعر الخفيف حيث يقوّيه ويزيد نموّه وكثافته من خلال تقوية بصيلاته ويمنع تساقطه.

يمنح الشعر الأشقر اللمعان واللون الذهبي.

يعمل الليمون على إعطاء الشعر نعومة ولمعاناً مُميزاً عند تعرضه لأشعة الشمس.

يُساهم في إصلاح الشعر التالف والجافّ.

يُزيل الأوساخ والأتربة من الشعر الدهني، كما يُناسب الليمون الشعر الجافّ والعاديّ.

يُساعد في زيادة طول الشعر، وعلاج تقصّف وتكسّر الشعر.

يُمكن استخدام الليمون لإبعاد القمل عن فروة الرأس ومن ثم إزالته باستخدام الفرشاة.



وصفات الليمون لعلاج مشكلة الشَّعر الخفيف

تحتوي هذه الوصفة على خصائص فعّالة في علاج الشعر الخفيف

يُعَدُّ عصير الليمون مُفيداً للشَّعر؛ وذلك بسبب خصائصه الحِمضيّة. أما الخل فيعالج تساقط الشعر؛ لأنّه يحفز الدورة الدموية لبصيلات الشعر، ويعزز نموها. كما ويحتوي على عناصر غذائية أساسية لتقوية الشعر.

المكونات:

كمية من بذور الليمون المطحونة.

بضع حبات من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المكونات مع بعضها وتُوزع على فروة الرأس، وتُترك لمدة عشر دقائق.

ثم يُغسل الشعر بالماء الفاتر، وتُستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.