فوائد الخوخ الصحية والجمالية

فوائد الخوخ عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الخوخ لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

حيث أن تناول الحامل الخوخ الذي يحتوي على فيتامين "ج"، ويعمل الخوخ على تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي، ونمو الجنين بشكل فعال وحمايته من الأمراض المختلفة مثل العشى الليلي والعمى، يحد من السرطان، يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم ويمنع الولادة المبكرة.

فوائد الخوخ للحامل

الخوخ يساعد في تكوين عظام الطفل وأسنانه وعضلاته والغضاريف والأوعية الدموية بسبب احتواء اه على فيتامين سي

الخوخ يحمي المرأة الحامل من الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وذلك بسبب وجود كل من الحديد وفيتامين سي فيه.

الخوخ يساعد على التقليل من خطر ظهور علامات التمدد في جسم الحامل

الخوخ يحتوي على حمض الفوليك الضروري لصحة الحامل والجنين

الخوخ يعمل على خفض أعراض الحمل المزعجة مثل التعب والضعف العام بسبب وجود البوتاسيوم فيه

الخوخ يحافظ على على توازن السوائل في الجسم

تحسين عملية الهضم لدى الحامل وحمايتها من الإصابة بالإمساك والمشاكل الهضمية المختلفة، وذلك بسبب احتواء الخوخ على الألياف الغذائية

تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي لمحاربة ومكافحة الأمراض

الخوخ يمدك بالحصة اليومية اللازمة من الفسفور خلال الحمل والضروري لبناء عظام قوية للطفل والحفاظ على قوة عظام الأم.

القيم الغذائية للخوخ

489 وحدة دولية من فيتامين أ

285 ملغرام من البوتاسيوم

14 ملغرام من المغنيسيوم

0.4 ملغرام من الحديد.

59 سعر حراري

14 غرام من الكربوهيدرات

1.4 غرام من الروتين

0.4 غرام من الدهون

2.3 غرام من الألياف الغذائية

10 ملغرام من فيتامين سي

نصائح عند تناول الخوخ

يفضل ضرورة الاعتدال في تناول الخوخ خلال الحمل

يجب التأكد من شراء الخوخ العضوي فقط

يجب غسل الخوخ جيدًا قبل تناوله والقيام بتقشيره

تحديد أو تجنب كمية الخوخ المتناولة في حال الإصابة بسكري الحمل.

فوائد الخوخ للأطفال

عزيزتي الأم يمكن تقديم فاكهة الخوخ للأطفال كي يحصلوا على فوائد كثيرة، ويمكن البدء بتقديم الخوخ للرضّع عندما يكون عمرهم بين 6-8 أشهر، كما يجب تقشيره وتقطيعه إلى قطع صغيرة يسهل على الطفل تناولها، كما يجب طبخه على البخار، أو سلقه، أو شيّه حتى يصبح طريّاً، ويستطيع الطفل تناوله، لأنه الخوخ غنيٌّ بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحّة الجسم.

فوائد الخوخ المجفف

1- الخوخ المجفف يساهم في علاج الإمساك

تناول الخوخ المجفف يساعد في علاج الإمساك وحتى الحماية من الإصابة به، ويعود ذلك إلى احتوائه على مستويات عالية من الألياف الغذائية.

حبة واحدة من الخوخ المجفف تحتوي على غرام واحد من الألياف الغذائية، ومعظمها غير قابل للذوبان، بالتالي يساهم بشكل أكبر في علاج الإمساك والحماية منه.

إلى جانب ذلك يحتوي الخوخ المجفف على نوع من السكر يعرف باسم السوربيتول والذي يعمل كملين طبيعي.

في المقابل من المهم عدم الإفراط في تناوله، فقد يسبب ذلك الإصابة بالإسهال، لذا يفضل ألا تقوم بتناول أكثر من ربع أو نصف كوب من الخوخ المجفف يوميًا.

2- الخوخ المجفف يحمي العظام

يحتوي الخوخ المجفف على فيتامين ك ومركبات أخرى تعمل كمضادات أكسدة، والتي تساعد بدورها في حماية العظام من فقدان كثافتها.

حيث وجدت بعض الدراسات العلمية المختلفة أن مستخلص الخوخ المجفف يساعد في حماية العظام من الإصابة بهشاشة العظام والتقليل من مخاطر التكسر.

3- الخوخ المجفف يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بما أن الخوخ المجفف يحتوي على الألياف الغذائية كما ذكرنا، فذلك يعني أنه يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم أيضًا.

لكن يجب الحذر من تناول كميات كبيرة منه، فذلك من شأنه أن يسبب إصابتك بتشنجات في المعدة إلى جانب الإسهال.

4- الخوخ المجفف غني بمضادات الأكسدة

يمتاز الخوخ المجفف باحتوائه على مضادات الأكسدة المهمة في عملية محاربة وتحييد دور الجذور الحرة الضارة في الجسم، ويساهم الخوخ في خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

5- الخوخ المجفف يساعد في فقدان الوزن

الخوخ المجفف عالي بالألياف الغذائية، فهذا يعني أن تناوله يساعدك في الشعور بالشبع لفترة أطول، وينتج عن هذا الأمر انخفاض عدد السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا خلال اليوم، مما يساعد في عملية فقدان الوزن.

فوائد الخوخ للبشرة

الخوخ يضيف لونًا للبشرة، مما يجعلها أكثر إشراقًا.

المساعدة على القضاء على التجاعيد، وترهلات الوجه؛ بسبب احتوائه على فيتامين ج، ومضادات الأكسدة الفلافينويد.

فوائد الخوخ للبشرة ترطيب البشرة.

من فوائد الخوخ للبشرة منح الوجه النضارة والحيوية.

من فوائد الخوخ للبشرة تقشير الوجه بشكل طبيعي.

من فوائد الخوخ للبشرة معالجة الهالات السوداء.

الخوخ يعمل على تفتيح لون البشرة.

الخوخ يعمل على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

زيادة إنتاج الكولاجين الذي يمنح الوجه النضارة والصحة الطبيعية.

ترميم أنسجة الجلد، وحمايتها من التلف، والإصابة بالالتهابات المتعددة؛ وذلك بسبب غنى الخوخ بالبروتينات اللازمة لذلك.

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من فيتامين ج الذي يعد من أبرز وأفضل مضادات الأكسدة والتي لها دور أساسي في التقليل من التجاعيد، وتحسين نسيج البشرة، بالإضافة إلى دورها في حماية البشرة من أشعة الشمس والتلوث.

يحتوي الخوخ على فيتامين أ الذي يعزز من صحة البشرة.

يساعد الخوخ على تقشير البشرة الجافّة ويزيل خلايا الجلد الميتة، وبالتالي يصبح الجلد مشدودًا، ممّا يُسهم في التخلّص من خطوط التجاعيد وعلامات تقدّم العمر.

الخوخ يسرّع من التئام الجروح بسبب محتواه الغني بالبروتينات.

طريقة عمل ماسك الخوخ لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة

مقادير ماسك الخوخ لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة:

ملعقة من القهوة

4 حبات من الخوخ المجفف

ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة تحضير ماسك الخوخ لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة:

قومي بهرس الخوخ جيداً في وعاء.

ثم أضيفي اليه باقي المقادير واخلطيها جيداً.

ثم طبقّي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة قبل غسله.

ثم يمكنك تكرار هذا الماسك مرة أو مرتين أسبوعياً لتبدو بشرتك أكثر شباباً.

طريقة عمل ماسك الخوخ والسكر البني والحليب

مقادير ماسك الخوخ والسكر البني والحليب:

ملعقة صغيرة حليب

1 حبة خوخ مهروسة

ملعقة صغيرة سكر بني

طريقة تحضير ماسك الخوخ والسكر البني والحليب:

امزجي الخليط مع بعضه وضعيه على بشرتك لمدة نصف ساعة مع الفرك قليلا لـ إزالة الجلد الميت.

ثم اغسلي وجهك جيدا بالماء.

ثم كرري الخليط مرة أسبوعياً لتنظيف فعال لبشرتك.

فوائد الخوخ الأسود

يقلّل الخوخ الأسود من خطر الإصابة بهشاشة العظام، بسبب غناه بالكالسيوم.

يقلّل الخوخ الأسود من مستويات سكر الدم والدهون الثلاثية.

يعد الخوخ الأسود من الفاكهة المفيدة للجسم بشكل كبير، فهو فقير بالسعرات الحرارية.

يحتوي الخوخ الأسود على العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات، المعادن ومضادات الأكسدة، ولذلك فإنَّ تناوله كجزء من نظام غذائي صحي يوفّر العديد من الفوائد.

يقلّل الخوخ الأسود من خطر الإصابة بالسمنة والمضاعفات المرتبطة بها.

الخوخ الأسود يمنح الخوخ تأثيراتٍ مضادةً لارتفاع السُّكر ويساعد في مكافحة السُّكري.

الخوخ الأسود يساعد في التقليل من الالتهاب وتلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرّة.

يعتبر الخوخ الأسود من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة من نوع متعدّد الفينول الذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. من فوائد الخوخ الأسود أنها ضرورية جداً لصحة العظام.

يساعد الخوخ الأسود على تقليل الشعور بالقلق، إذ قد يزداد هذا الشعور بانخفاض مضادات الأكسدة.

يحتوي الخوخ الأسود تقريباً على ما يقارب 10% من الكميات الموصى بتناولها يومياً من هذا الفيتامين.

يعتبر الخوخ الأسود من المصادر الجيدة للبوتاسيوم، وهو يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم عن طريق البول.

يقلّل الخوخ الأسود من الضغط على جدران الأوعية الدموية مما يساهم في السيطرة على ضغط الدم، والتقليل من خطر الإصابة بالسكتات.

يعتبر الخوخ الأسود من الفاكهة التي تساعد على تسهيل حركة الأمعاء، كما يمكن لثماره المجفّفة أن تخفف أعراض الإمساك.

يمكن لتناول الخوخ الأسود بشكل منتظم أن يؤثر إيجاباً على صحة القلب، والتقليل من خطر الإصابة بتصلّب الشرايين.

يعد الخوخ الأسود مصدرٌ جيدٌ للألياف الغذائيّة، ومع المكوّنات الأخرى مثل السوربيتول أو الغلوسيتول والإيزاتين يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي، وثبت أنَّ الخوخ المجفّف أكثر فاعليةً في علاج مشكلات الهضم مثل الإمساك بالمقارنة مع غيره من الوصفات، كما أنَّ السوربيتول والإيزاتين لهما تأثير مُليّن ومُحفّز لإفراز السَّوائل في الأمعاء وصرف الفضلات عبر القولون.

طريقة عمل عصير الخوخ

مقادير عصير الخوخ:

5 ثمرة خوخ

3 ورقة نعناع

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض

1 كوب كبير ماء مثلج "250 مل"

مكعبات ثلج "حسب الرغبة"

طريقة عمل عصير الخوخ:

أولاً قومي بتحضير حبات الخوخ.

ثم قومي بغسلها جيدًا ثم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة وننزع منها البذر.

ثم حضري الخلاط الكهربائي نضع فيه مكعبات الخوخ واضرب حتى يصبح قوامها سائل

وأضيفي الماء والعسل لعصير الخوخ ونضرب مرة آخرى حتى نحصل على القوام المناسب لعصير الخوخ

وصفي عصير الخوخ باستخدام مصفاة

واسكبي عصير الخوخ المثلج في أكواب التقديم ونضع معها مكعبات الثلج، وصحتين وعافية.

فوائد الخوخ للرجال

الخوخ من أهم الفواكه التي تساهم في التقليل والحد من حدوث حالة ضعف انتصاب العضو الذكري لدى الرجال، كما أنه يعمل زيادة حدوث الانتصاب بشكل كبير، وفوائد الخوخ للرجال تنشيط الدورة الدموية في الأعضاء التناسلية يؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية، ويعمل هذا بشكل كبير على تحسين الأداء الجنسي.

فوائد الخوخ للرضع

تعد الخوخ فاكهة صيفية، ونظرًا لأن المحتوى المائي في الخوخ يمثل 85%، فإنه يساعد على احتفاظ جسم الطفل بالرطوبة، ومن فوائد الخوخ أنه ينظم الدورة الدموية، الخوخ فاكهة غنية بالبوتاسيوم، وهو أحد المعادن المفيدة لتنظيم الدورة الدموية لدى الطفل.

من فوائد الخوخ للرضع الخوخ مفيد للعين، الخوخ تحافظ على رطوبة الطفل،الخوخ تنظم الدورة الدموية،الخوخ يحافظ على صحة الأسنان والعظام.