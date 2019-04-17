فوائد الليمون للكبد

يحتوي الليمون على العديد من المركبات الهامّة والمفيدة لصحة الإنسان، مثل المركبات الفينوليّة وخاصة مركبات الفلافونويد، هذا بالإضافة إلى احتوائه على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائيّة والزيوت الأساسيّة والكاروتينات، حيث ترتبط فوائد الليمون الصحيّة بمحتواه من هذه المواد، وخاصة الفيتامين ج ومركبات الفلافونويد؛ وذلك بسبب تأثيراتها المضادة للأكسدة.

يعدّ الكبد أكبر أعضاء الجسم الداخليّة، وهو مسؤول عن ما يزيد عن 500 وظيفةٍ في الجسم، وقد يساعد تناول أصناف معيّنة من الغذاء على الحفاظ على صحّة هذا العضو، وعلى عمله بشكل سليم؛ ومن هذه الأغذية الليمون، الذي يمتاز بمحتواه العالي من فيتامين ج، والذي يُشار إلى أنّه يمكن أن يقلّل من تلف الكبد وذلك، كما يُنصح بتناول الحمضيات بشكل عام في الصباح لتحفيزعمل الكبد.

المزيد من صحة وجمال:

الليمون..والعديد من الفوائد !!

الليمون للبشرة: بين الفوائد والأضرار

تأثير الليمون على الدورة الشهرية