الليمون للبشرة: بين الفوائد والأضرار

يعمل الليمون على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها

الليمون أحد أنواع الفاكهة الحمضية الهامّة والمفيدة لصحة الإنسان، مثل المركبات الفينوليّة وخاصة مركبات الفلافونويد ، هذا بالإضافة إلى احتوائه على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائيّة والزيوت الأساسيّة والكاروتينات، حيث ترتبط فوائد الليمون الصحيّة بمحتواه من هذه المواد، وخاصة الفيتامين ج ومركبات الفلافونويد؛ وذلك بسبب تأثيراتها المضادة للأكسدة.

استخدامات الليمون لا تقتصر فقط على إضافة نكهات إلى الطعام بل هو يستخدم للوصفات الجماليّة، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد وأضرار الليمون:

فوائد الليمون للبشرة:

- من فوائد الليمون للبشرة أنه يستخدم في معالجة بهتان البشرة وإعادة النضارة لها.

- يعمل الليمون على تفتيح البشرة وتنظيفها من الشوائب.

- يستخدم الليمون لعمليات شدّ البشرة وتصفيتها.

- يعمل الليمون على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها.

- ويستخدم الليمون أيضاً للتخلّص من الجلد الميت.

- القضاء على علامات القلق والتوتر.

- يحمي البشرة من أشعّة الشمس الضارّة وآثار الأتربة عن الوجه لاحتوائه على فيتامين B.

- يفيد البشرة الدهنيّة في أنّه يعمل على القضاء على الالتهابات ويساعد في تقليل الزيوت وفتح المسام، وتنقية البشرة والحفاظ على نضارتها عن طريق القضاء على الأوساخ والميكروبات الموجودة على البشرة.

أما أضرار الليمون للبشرة:

- من اضرار الليمون أنه يجعل البشرة أكثر جفافاً، وخصوصاً لأصحاب البشرة الجافة حيث تصبح متقشّرة جداً.

- يتسبب بنزيف أو طفحٍ جلدي عند استخدام عصير الليمون على حب الشباب أو البثور الموجودة على البشرة؛ نظراً لوجود العناصر الحمضية في الليمون والتي تتفاعل مع هذه الحبوب تاركةً آثاراً طويلة الأمد على الوجه.

- التسبب بعدم توحد لون البشرة وظهور البقع، وذلك عند الاستخدام المفرط لعصير الليمون على البشرة.

- الحساسية للضوء على المدى الطويل وعند الاستخدام المفرط لعصير الليمون على البشرة لمدة طويلة.

- التسبب المباشر لحروق الشمس الخطيرة، وذلك عند الاستخدام الكثير لعصير الليمون على البشرة وبالأخص لأصحاب البشرة الفاتحة

المزيد:

تأثير الليمون على الدورة الشهرية

لا تكثري من تناول الليمون !!