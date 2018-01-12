فوائد الليمون الصحيّة والجمالية في فصل الشتاء

يعمل الليمون على تنقية الدم من السموم بصورة كبيرة (shutterstock.com)

يُعتبر الليمون العلاج المثالي لمقاومة الأنفلونزا ونزلات البرد المختلفة التي يتعرض لها غالبية الناس في فصل الشتاء لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين (ج).

كما يحتوي 108 غرام من الليمون على النسب الآتية: النحاس 14٪ ، الزنك 1٪ ، المغنيسيوم 3٪، الفوسفور 2٪، البوتاسيوم 4٪ ، حمض البانتوثينيك 3٪ ، الحديد 4٪ ، الكالسيوم 7٪، النياسين 1٪، فيتامين (ب6) بنسبة 6 ٪، فيتامين (ج) 13٪ .

ويحتوي الليمون على العديد من الفوائد الصحية والجمالية، منها:

• يستخدم لعلاج حب الشباب وتنظيف البشرة بعمق، ومكن الحصول على بشرة متألقة بشرب كوب من عصير الليمون يوميًا.

• يعتبر الليمون مطهر جيد، لذا يستخدم لعلاج الالتهابات الجلدية.

فوائد الليمون السحرية وخصوصاً في فصل الشتاء

• يستخدم الليمون بانتظام على الجلد للتخلص من الندبات.

• يستخدم الليمون للحد من حرقان الجلد.

• كما يعتبر الليمون من مضادات الأكسدة القوية، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (ج)، لذا يقوم بمحاربة الجذور الحرة والطفرات المسببة لأعراض الشيخوخة المختلفة.

• ويمكن استخدام الليمون للعناية بالشعر، بإضافة عصيره إلي ماء الاستحمام الدافئ لغسل الشعر.

• ويستخدم عصير الليمون أيضا للتخلص من القشرة وذلك بدلك فروة الرأس به.

• يعطي الليمون بريق ولمعان للشعر الباهت الضعيف.

وصفة عصير الليمون بالنعناع المثلج

• ويخلصك عصير الليمون من وجع الأسنان، إذا ما تم عصره على المنطقة المصابة، كما يساعد على وقف نزيف اللثة.

• ويستخدم كغسول للفم للتخلص من الرائحة الكريهة.

• كما يساعد الليمون على فقد الوزن، وذلك بشرب كوب من الماء الدافئ بعد إضافة العسل وعصير الليمون.

• ويعمل الليمون على تنقية الدم من السموم بصورة كبيرة، كما يساعد في علاج بعض الأمراض مثل الكوليرا والملاريا.

• يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالقلب، تناول عصير الليمون الذي يعمل على معالجة ارتفاع ضغط الدم.

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