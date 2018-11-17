الليمون يبعد عنك الطبيب

أهم استعمالاته:
1- يستعمل في أمراض الروماتزم المفصلية، كما يستخدم في داء النقرس.
2- يستخدم في الحميات الغذائية الصحية حيث حسب الدراسات الليمون له دور في خفض الوزن وذلك عند شربه على الريق مع الماء الدافئ.
3- إذا كنت تعاني من النفخة أو الغازات، فإن كوب من الليمون الدافئ لأنه ينشط العصارات الهضمية ويساعدك في التخلص من الانتفاخ المزعج.
4- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
5- يزيد من امتصاص الحديد في الجسم لذلك يقلل خطر الإصابة بفقر الدم.
6- يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات أهمها فيتامين C لذلك له دور كبير في تنشيط وتقوية المناعة.
نصيحة الموقع : اذا كنت تعاني من حرقة المعدة، أو لديك قلاع في الفم، تجنب شرب الليمون لأنه قد يزيد الأعراض سوء.
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