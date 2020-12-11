فوائد المايونيز الجمالية

تكثر منتجات العناية بالبشرة والشعر، وعلى الرغم من النتائج السريعة التي تُظهرها تلك المنتجات، إلا أنُها نتائج مؤقتة، تؤدي في معظم الأحيان إلى نتائج غير مرضية. لذا ترغب غالبية النساء بإستخدام موادٍ طبيعيّةٍ لعلاج مشاكل البشرة والشعر، ومنحهم الفوائد التي تحافظ على صحتهم.

ويُعد المايونيز من أفضل العلاجات الطبيعية التي تُساعد على العناية بالبشرة والشعر بفعّالية أكيدة، وذلك لإحتوائه على العديد من الزيوت الطبيعية والبروتينات، وهو من أفضل الوسائل الطبيعية لترطيب وتقوية الشعر، والمحافظة على نضارة البشرة، وللعناية بالأظافر وجمالها.

تعرفي على استخدامات المايونيز المُذهلة، التي تعود بالفائدة على بشرتك وشعرك وأظافرك، في السطور الآتية:

المايونيز لتنظيف بشرة وجهك

يحتوي المايونيز على زيت الزيتون وصفار البيض وهما مُكوِّنان يعملان على تنظيف البشرة وتغذيتها.

ضعي على وجهك طبقة من المايونيز واتركيها لمدة 20 دقيقة.

إنزعي القناع بواسطة محرمة ورقية، واغسلي وجهك بالماء النقي، وهكذا ستحصلين على بشرة صافية ورطبة. المايونيز لترطيب بشرة يديك

إذا كنت تعانين من جفاف بشرة يديك باستمرار، ننصحك بأن تطبقي هذه الوصفة:

ضعي على كامل مساحتهما القليل من المايونيز الذي تصنعينه في منزلك قبل أن تخلدي إلى النوم.

إرتدي قفازين من القطن.

في الصباح التالي إغسلي يديك وستلاحظين أن بشرتهما أصبحت ناعمة جداً.

المايونيز لتهدئة الحروق

في حال أصيبت بشرتك بحرق خفيف، طبقي على المنطقة المصابة القليل من المايونيز، فزيت الزيتون يحدّ من شعورك بالألم كما أنَّ صفار البيض يُرمّم الخلايا التالفة.

يمكنك أن تطبقي هذه الوصفة أيضاً في حالات الحروق الناتجة عن أشعة الشمس.

المايونيز لإزالة الجلد الميت

عادة ما تبدو بشرة ركبتيك ومرفقيك وكعب قدميك جافة وخشنة، لكن يمكنك الاهتمام بهما بهذه الطريقة:

أفركي هذه المناطق بالقليل من المايونيز واتركيها لمدة 10 دقائق قبل أن تمسحيها بواسطة قطعة قماش ناعمة. وهكذا يتخلص جلدك من الخلايا الميتة ويصبح ناعم الملمس.

المايونيز للعناية بالشعر

لتتمكّني من ترطيب فروة رأسك بشكل جيد، إلجئي إلى وصفة المايونيز:

بلّلي كامل مساحة شعرك بالمايونيز مع تدليك فروة رأسك.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركيه لبضع دقائق.

إغسلي شعرك بالشامبو الخاص به كالمعتاد، وحين يجف ستلاحظين أنه بات يتمتّع بمظهر صحّي ولامع. المايونيز لتقوية الأظافر

إذا كنت تعانين من تكسّر أظافرك المستمر، ليس عليك سوى أن تنقعيها في وعاء يحتوي على المايونيز، أتركيها لمدة 5 دقائق ثم اغسليها بالماء الفاتر.

كرري هذه العملية إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين.

كذلك يمكنك أن تستخدمي هذا المكوّن للعناية بالبشرة القريبة من أظافرك. فالجفاف في محيطها يمنع نموها. إذاً دلّكيها بالقليل من المايونيز بين الحين والآخر. وتذكّري أنّ زيت الزيتون يغذي هذه البشرة وأن بياض البيض يقوّي أظافرك.

كيفية تحضير المايونيز في المنزل ​ إخفقي جيداً 200 ملل من زيت دوار الشمس، صفار بيضتين، ملعقة وسط من الخردل، رشة من الملح والفلفل وبضع نقاط من عصير الليمون

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