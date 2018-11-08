فوائد المشي نصف ساعة يومياً

المشي يومياً لمدة ساعة يعد مفيداً جداً لصّحة الرئتين

المشي هو أحد أشهر أنواع الرياضة التي يُمارسها الجميع بقصد الرياضة أو غيرها، فهي لا تحتاج إلى بذل مجهود كبير، ولا تحتاج مكاناً مخصصاً للقيام بها أو إلى تكلفة كبيرة، ولا شكّ أنّ لها فوائدَ عديدة هامّة لصحّة جسم الإنسان، ومن بين هذه الفوائد:

1- المشي يومياً لمدة ساعة مفيد لصّحة الرئتين وخاصة للأشخاص المدخنين والمدمنين على تناول الكحول، حيث يعد كفيلاً بالتقلّيل إلى حد كبير من ضرر هذه العادات السيئة، كما يلعب دوراً إيجابياً في تنظيف الجسم من السموم المتراكمة فيه، ويخفص معدّل الكولسترول غير النافع للجسم.

2-التخلص من مشاعر القلق والتوتر الناتجة عن التعرض للضغوطات الحياتية اليومية، بما في ذلك ضغوطات العمل، والضغوطات الاجتماعية والمادية وغيرها.

3- من فوائد المشي أيضاً أنه يُحسن الحالة المزاجيّة، ويصفه الأطباء النفسيون كأحد الطرق الكفيلة بالتخلص من مشكلة الاكتئاب بدرجاتها الأولى.

4- يحسن المظهر الخارجي للجلد، حيث ينظفه من الفضلات والسموم التي تتراكم تحته، كما يمنح البشرة نضارة عالية.

5- المشي ينشط الدورة الدموية في الجسم، ويخفف من مشاعر الإرهاق البدني.

6- يخفف من حدة الصّداع. يهدئ الجهاز العصبي.

7- يحفز العقل على التفكير، والاستيعاب، والفهم، ويزيد من القدرة على التركيز، ويقوي الذاكرة، حيث يمنع الزهايمر.

8- يؤخر المشي من علامات الشيخوخة والهرم.

9- المشي يزيد من ليونة ومرونة العظام والعضلات، ويخفف من الأوجاع الناتجة عن الجلوس لساعات طويلة، وخاصة لدى الأشخاص الذين تقتضي أعمالهم ذلك.

10- يعالج المشي مشاكل القولون.

11- يزيد من ليونة ومرونة الأمعاء، ويساعد على طرح الفضلات خارج الجسم، ويعالج الاضطرابات العديدة التي تصيب الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، وسوء الهضم.

12- يحافظ على درجة الحرارة الطبيعيّة للجسم، ويقي من الحمى.

13- المشي يومياً ولمدة نصف ساعة يحارب السمنة.

3 نصائح لرفع كفاءة المشي:

- ممارسة المشي في ظروف جوية مناسبة، تفادياً للإصابة بالأمراض الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة، مثل نزلات البرد الشعبية والإنفلونزا وغيرها.

- تناول كميات كبيرة من الماء، وتناول العصائر الطبيعيّة المنشطة للجسم.

- تجنب ممارسة هذه الرياضة تحت أشعة الشمس الحارقة، تفادياً لأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

المزيد:

نصائح عند ممارسة الرياضة فترة الدورة الشهرية

لمواجهة الأمراض.. مارسي الرياضة

ممارسة الرياضة "الصحيحة" مفيدة مع التقدم في العمر