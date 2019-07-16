الملفوف الأبيض : 17 فائدة لصحة الجسم

الملفوف الأبيض مصدراً غذائيّاً مهمّاً للعديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ج، فيتامين ك وفيتامين ب 6 والفولات (حمض الفوليك)، وبعض المعادن، مثل البوتاسيوم، كما أنه يعتبر مصدراً لا بأس به للكالسيوم، خاصة للأشخاص الذين لا يتناولون الحليب ومنتجاته، ويعتمدون على مصادر أخرى للحصول على احتياجاتهم من الكالسيوم، إلى جانب ذلك فالملفوف يعتبر مصدراً للألياف الغذائيّة، ويمتاز بانخفاض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية فيه، وهو مصدر عالٍ للكبريت، نقدم لكم في هذا المقال 17 فائدة رائعة للملفوف الأبيض:

1- من فوائد الملفوف الأبيض أنه يحتوي على الحديد الذي يُسهم في علاج فقر الدم.

2- من فوائد الملفوف الأبيض أيضاً أنه يُعتبر غذاءً مُهمّاً لمن يتبعون الحمية الغذائية "الرجيم"، هذا لأنّه لا يحتوي على سعرات حرارية، ويُخلّص من الكرش، كما أنّ به ألياف تمنح الشخص شعوراً بالشبع لفترات طويلة.

3- يُسرّع عملية الهضم، كما أنّه يعالج الاضطرابات المتعلقة بالمعدة.

4- الملفوف الأبيض، مفيد للسيدات الحوامل، خاصّةً في الأشهر الأولى للحمل.

5- يزيد من نموّ الشعر والأظافر.

6- يحتوي الملفوف على مضادات الأكسدة؛ الأمر الذي يجعله مهمّاً في علاج مرض السرطان على مختلف أنواعه، وعلى رأسها سرطان الثدي.

7- يحتوي على فيتامين "ب" المهم في الحفاظ على الذاكرة ويقلل من النسيان.

8- مغلي الملفوف يُفيد لعلاج التهابات القصبات الهوائية، ونزلات البرد الشديدة.

9- يُمكن استخدام الملفوف الأبيض المسلوق لعلاج حروق الجلد، وذلك من خلال وضع الأوراق المسلوقة فوق الحرق، وبالطريقة نفسها يُمكن علاج الجروح حيث إنّ للملفوف القدرة على تخثُّر الدم.

10- يستخدم الماء المتبقي بعد سلق الملفوف لعلاج حب الشباب من خلال دهن الوجه به، كما أنّه يُوحّد لون البشرة ويعطيها نضارةً ونعومة، ويخفي الكلف.

11- يعالج البواسير.

12- يعالج الإسهال.

13- يُعدّ مفيداً لمرضى القلب والكبد.

14- يعالج انتفاخ البطن، ويُساعد على التخلّص من الغازات.

15- يعالج أمراض الرئة، خاصّةً إن تمّ شرب ماء الملفوف المسلوق، كما أنّه يُقلّل من الدهون في الجسم.

16- يسهم في التخلص من قرحة المعدة إذا ما تمّ تناول ماء الملفوف لمدّة لا تقل عن ثمانية أيام.

17- من فوائد الملفوف الأبيض أنه مضاداً للالتهابات، فهو قاتل فعّال للبكتيريا والجراثيم.

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