فوائد الملوخية على صحة جسم الإنسان

الملوخية هي الأكلة المحببة عند الكثيرين ويحبها الكبار والصغار، كما تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، وهي تحتوي على فيتامين سي وك ومواد مضادة للاكسدة وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنسيوم، وجميعها من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم.

ونظرا لاحتواء الملوخية على نسبة عالية من الفيتامينات فأن لها فوائد عديدة على الجسم وهي :