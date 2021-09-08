فوائد الملوخية للبشرة عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الملوخية لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها الرجل والمرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

من فوائد الملوخية للبشرة أنها تحتوي على فيتامين أ مما يساعد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي، وتحتوي الملوخية على نسبة من الحديد الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بشحوب الوجه واصفراره.

وفي هذا المقال سوف تستذكر أهم فوائد الملوخية للبشرة، فوائد الملوخية للنساء، فوائد الملوخية للشعر، كيف تصنعين ماسك الملوخية للوجه،خلطة الملوخية لفرد الشعر،فوائد الملوخية للحياة الجنسية،فوائد الملوخية للحامل، فوائد الملوخية للأطفال، فوائد الملوخية للرجال، فوائد الملوخية الناشفة،القيمة الغذائية للملوخية المطبوخة:

فوائد الملوخية للبشرة

من فوائد الملوخية للبشرة أنها تحتوي على أفضل الفيتامينات للبشرة وهو فيتامين أ الذي يساعد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي

يوجد أيضاً بالملوخية نسبة من الحديد الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بشحوب الوجه واصفراره.

تحتوي الملوخية على مركبات الفينول التي تساعد على التخلص من المواد المؤكسدة للبشرة مثل الأتربة وأشعة الشمس

الملوخية تحمي البشرة من ظهور التجاعيد والرؤوس السوداء.

تعمل على تنقية البشرة من الشوائب والغبار

فوائد الملوخية للنساء

من فوائد الملوخية للنساء أن أوراق الملوخية تساعد على تقوية عظام الحامل وتساهم في نمو الجنين لانها تحتوي على فيتامين أ الذي تحتاج إليه الحامل.

الملوخية تحتوي على عنصر الحديد الذي يزيد من نسبة الهيموجلوبين في الدم.

الملوخية تعمل على تكوين كريات الدم الحمراء عند المرأة الحامل.

من فوائد الملوخية للنساء أنها تمنع الإصابة بفقر الدم والأنيميا الحادة المصاحبة لفترة الحمل.

فوائد الملوخية للشعر

يعد تناول أوراق الملوخية الخضراء من أسرار جمال الملكة كليوباترا لهذا السبب سميت بهذا الاسم كليوباترا.

الملوخية تحتوي على عدد هائل من الفيتامينات التي تمتلك تأثيرًا عميق في الشعر حيث بها فيتامين "هـ" يعززالدورة الدموية في فروة الرأس، ما يضمن حصول بصيلات شعرك على التغذية اللازمة.

من فوائد الملوخية للشعر التمتع بالشعر الناعم دون تقصيف.

تناول الملوخية تحمي من تساقط الشعر وتحتوي على كميات هائلة من فيتامين "أ" الضروري لصحة الشعر.

تقوية بصيلات الشعر وحمايتها من التعرض لتساقط الشعر.

الملوخية تعمل على ترطيب الشعر إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الخضراوات على ترطيب شعرك، لذلك لن تعاني من قشرة الرأس أبدًا بسبب جفاف فروة الرأس أو تعاني من حكة الشعر.

الملوخية تحتوي على فيتامينات "ب" لأنها تساعد على إبطاء عملية شيب الشعر، ما يساعد في الحفاظ على مظهر الشباب للشعر.

ماسك الملوخية للوجه

ماسك الملوخية من الاقنعة المغذية للبشرة، والتي يجب ان تطبيقها وخصوصا في الصيف من خلال خلط الملوخية مع اللبن والليمون ووضعها على البشرة حتى تجف وغسلها بعد نصف ساعة.

من فوائد الملوخية للبشرة أنها تمنع تشققات الجلد والتقرحات، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس الضارة" فوق البنفسجية".

تحتوى الملوخية على مادة الكاروتين وهي مادة واقية من مرض البلاجرا الذي يسبب تشققات الجلد وتمنع الملوخية ظهور تجاعيد البشرة، وأيضاً تحارب الشيخوخة المبكرة.

خلطة الملوخية لفرد الشعر

يجب وضع الملوخية في الخلاط مع القليل من الماء.

ثم غسل الشعر جيداً وقومي بتكرار العملية مرة أسبوعياً.

من فوائد الملوخية ببشعر أنها تعالج قشرة الرأس، وتساقط الشعر، كما تعمل على إعطاء نضارة وحيوية، وتحافظ على لون الشعر الطبيعي.

فوائد الملوخية للحياة الجنسية

تنشط الدورة الدموية مما يساعد على تدفق الدم للأعضاء التناسلية للرجل ويساعد على تقوية العضو الذكوري

يعالج من الضعف الجنسي

من الأطعمة التي تحفز إنتاج الجسم لهرمون الذكورة التستوستيرون في جسم الرجل مما يزيد من فرص الإنجاب.

فوائد الملوخية للحامل

تحتوي على البروتين المهم لتكوين أنسجة وخلايا الجنين.

تساعد على تغذية الحامل في هذه الفترة مما يحميها من الإصابة بـ الأنيميا نتيجة لنقص الحديد في جسم الحامل

تحتوي الملوخية على فيتامين ب المركب الذي يساعد على تكوين الجهاز العصبي للجنين

يعزز القدرات الذهنية للجنين.

تعالج اضطرابات الهضم عند الحامل مما يمنع من الإصابة بـ إمساك الحمل.

فوائد الملوخية للأطفال

تحسن الرؤية لدى الأطفال فهي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساعد على تحسين النظر

تعزز القدرات الذهنية للطفل، لأنها تحتوي على نسبة من فيتامين ب المركب.

تحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يمنع من إصابة الطفل بمرض فقر الدم.

تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على رفع عملية التمثيل الغذائي في الجسم مما يحمي الطفل من الإصابة بـ غازات البطن.

فوائد الملوخية الناشفة

التحكم في الكوليسترول داخل الجسم

تساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم

تحافظ على صحة القلب قوية وسليمة.

تمد الجسم بالطاقة من خلال الكربوهيدرات التي تعد مصدر الطاقة الأول للإنسان.

فوائد الملوخية للرجال

تعالج من الضعف الجنسي

تعتبر من الأطعمة التي تحفز إنتاج الجسم لهرمون الذكورة التستوستيرون في جسم الرجل مما تساعد على زيادة من فرص الإنجاب.

تنشيط الدورة الدموية مما يساعد على تدفق الدم للأعضاء التناسلية للرجل

تعمل على تقوية العضو الذكوري

القيمة الغذائية للملوخية المطبوخة

السعرات الحرارية من الدهون 78.

السعرات الحرارية 142. 13٪

مجموع الدهون 8.6 غرام 8٪

دهون مشبعة 1.5 غرام

فوائد الملوخية للرجال

فوائد الملوخية الناشفة

فوائد الملوخية الخضراء