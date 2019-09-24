فوائد الملوخية وأهم محتوياتها الغذائية

تحتوي الملوخية على فيتامين ك الذي يساعد على الحدّ من خطر نزيف الكبد، وسوء امتصاص العناصر الغذائية، كما وتقلل من اليرقان، ومن الجدير بالذكر أنّ معظم مشاكل الجهاز الهضميّ تحدث نتيجة نقصان فيتامين ك في الجسم، إذ إنّ نقصان هذا الفيتامين يؤدي إلى حدوث التهاب القولون، والإسهال، وغير ذلك من الأمراض.
المحتوى الغذائي للملوخية:
- أغنى الخضراوات بفيتامين أ، بحيث تحتفظ به حتى بعد طهوها والذي يحافظ على قرنية العين ويعطيها بريقاً رائعاً.
- تهدئ الأعصاب، وتعطي الجسم الراحة والهدوء وتعالج اضطرابات الجهاز الهضميّ والقولون.
- تحتوي على فيتامين ب، والذي يعمل على تحويل الطعام إلى أحماض أمينيّة ويزيد من إفراز الهرمونات الذكرية.
- تحتوي على كميات مناسبة من فيتامين ج، الذي يعمل على وقف النزيف وتكسير كريات الدم الحمراء.
- غنيّة بمادة الكلوروفيل الخضراء والكاروتين.
- قليلة السعرات الحرارية.
- تحتوي على مواد مضادّة للأكسدة، والتي تحمي من أعراض الشيخوخة مثل ظهور التجاعيد.
ومن أهم فوائد الملوخية:
1- تخفض ضغط الدم كما أنّها مدرّة للبول، وتعالج القلق، والتوتر، والاكتئاب ممّا يؤدي إلى التقليل من الاضطرابات العصبيّ.
2- تزيد الرغبة الجنسيّة
3- تنشط حركة الأمعاء لاحتوائها على الألياف السيلولوزية.
4- تعالج مشكلة الإمساك.
5- تقوّي جهاز المناعة، بحيث تزداد مقدرة الجسم على مقاومة الأمراض.
6- تحتوي على مواد مضادّة للأكسدة، والتي تحمي من أعراض الشيخوخة مثل ظهور التجاعيد.
7- تساعد على نموّ الشعر بشكل أسرع وتقوي اللثة.
8- تسرع بناء كريات الدم الحمراء كما أنّها تساعد على سرعة الشفاء من القروح والجروح.
9- تعالج مرض الأنيميا أو فقر الدم، احتوائها على الحديد كما أنها تحافظ على خلايا الجسم من التآكل.
10- تقوّي القلب وتمنع هشاشة العظام.
11- تقي من الإصابة بمرض البلاجرا.
12- غذاءً مثالياً للمرأة الحامل حيث تحافظ على صحتها وصحة جنينها.
13- الملوخيّة سهلة الهضم وتعمل على تلطيف المعدة.
14- المادة الرغوية الموجودة فيها والتي يطلق عليها اسم ميوسولج تلطف وتهدّئ أغشية المعدة والأمعاء.
15- أوراق الملوخية تعالج العقم، لاحتوائها على نسبة عالية من المعادن وأهمّها المنغنيز والذي يعمل على زيادة إفراز هرمونات الخصوبة لدى المرأة.
16- مضادة للالتهابات وتقرّحات الفم وظهور القشرة الدهنية حول الأنف.
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