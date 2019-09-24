فوائد الملوخية وأهم محتوياتها الغذائية

تحتوي الملوخية على فيتامين ك الذي يساعد على الحدّ من خطر نزيف الكبد، وسوء امتصاص العناصر الغذائية، كما وتقلل من اليرقان، ومن الجدير بالذكر أنّ معظم مشاكل الجهاز الهضميّ تحدث نتيجة نقصان فيتامين ك في الجسم، إذ إنّ نقصان هذا الفيتامين يؤدي إلى حدوث التهاب القولون، والإسهال، وغير ذلك من الأمراض.

المحتوى الغذائي للملوخية:

- أغنى الخضراوات بفيتامين أ، بحيث تحتفظ به حتى بعد طهوها والذي يحافظ على قرنية العين ويعطيها بريقاً رائعاً.

- تهدئ الأعصاب، وتعطي الجسم الراحة والهدوء وتعالج اضطرابات الجهاز الهضميّ والقولون.

- تحتوي على فيتامين ب، والذي يعمل على تحويل الطعام إلى أحماض أمينيّة ويزيد من إفراز الهرمونات الذكرية.

- تحتوي على كميات مناسبة من فيتامين ج، الذي يعمل على وقف النزيف وتكسير كريات الدم الحمراء.

- غنيّة بمادة الكلوروفيل الخضراء والكاروتين.

- قليلة السعرات الحرارية.

- تحتوي على مواد مضادّة للأكسدة، والتي تحمي من أعراض الشيخوخة مثل ظهور التجاعيد.

ومن أهم فوائد الملوخية:

1- تخفض ضغط الدم كما أنّها مدرّة للبول، وتعالج القلق، والتوتر، والاكتئاب ممّا يؤدي إلى التقليل من الاضطرابات العصبيّ.

2- تزيد الرغبة الجنسيّة

3- تنشط حركة الأمعاء لاحتوائها على الألياف السيلولوزية.

4- تعالج مشكلة الإمساك.

5- تقوّي جهاز المناعة، بحيث تزداد مقدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

6- تحتوي على مواد مضادّة للأكسدة، والتي تحمي من أعراض الشيخوخة مثل ظهور التجاعيد.

7- تساعد على نموّ الشعر بشكل أسرع وتقوي اللثة.

8- تسرع بناء كريات الدم الحمراء كما أنّها تساعد على سرعة الشفاء من القروح والجروح.

9- تعالج مرض الأنيميا أو فقر الدم، احتوائها على الحديد كما أنها تحافظ على خلايا الجسم من التآكل.

10- تقوّي القلب وتمنع هشاشة العظام.

11- تقي من الإصابة بمرض البلاجرا.

12- غذاءً مثالياً للمرأة الحامل حيث تحافظ على صحتها وصحة جنينها.

13- الملوخيّة سهلة الهضم وتعمل على تلطيف المعدة.

14- المادة الرغوية الموجودة فيها والتي يطلق عليها اسم ميوسولج تلطف وتهدّئ أغشية المعدة والأمعاء.

15- أوراق الملوخية تعالج العقم، لاحتوائها على نسبة عالية من المعادن وأهمّها المنغنيز والذي يعمل على زيادة إفراز هرمونات الخصوبة لدى المرأة.

16- مضادة للالتهابات وتقرّحات الفم وظهور القشرة الدهنية حول الأنف.



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