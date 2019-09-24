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فوائد الملوخية وأهم محتوياتها الغذائية

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:55
الملوخية قليلة السعرات الحرارية
الملوخية قليلة السعرات الحرارية

تحتوي الملوخية على فيتامين ك الذي يساعد على الحدّ من خطر نزيف الكبد، وسوء امتصاص العناصر الغذائية، كما وتقلل من اليرقان، ومن الجدير بالذكر أنّ معظم مشاكل الجهاز الهضميّ تحدث نتيجة نقصان فيتامين ك في الجسم، إذ إنّ نقصان هذا الفيتامين يؤدي إلى حدوث التهاب القولون، والإسهال، وغير ذلك من الأمراض.

المحتوى الغذائي للملوخية:

- أغنى الخضراوات بفيتامين أ، بحيث تحتفظ به حتى بعد طهوها والذي يحافظ على قرنية العين ويعطيها بريقاً رائعاً. 
- تهدئ الأعصاب، وتعطي الجسم الراحة والهدوء وتعالج اضطرابات الجهاز الهضميّ والقولون. 
- تحتوي على فيتامين ب، والذي يعمل على تحويل الطعام إلى أحماض أمينيّة ويزيد من إفراز الهرمونات الذكرية. 
- تحتوي على كميات مناسبة من فيتامين ج، الذي يعمل على وقف النزيف وتكسير كريات الدم الحمراء. 
- غنيّة بمادة الكلوروفيل الخضراء والكاروتين. 
- قليلة السعرات الحرارية. 
- تحتوي على مواد مضادّة للأكسدة، والتي تحمي من أعراض الشيخوخة مثل ظهور التجاعيد.

ومن أهم فوائد الملوخية:
1- تخفض ضغط الدم كما أنّها مدرّة للبول، وتعالج القلق، والتوتر، والاكتئاب ممّا يؤدي إلى التقليل من الاضطرابات العصبيّ.

2- تزيد الرغبة الجنسيّة 

3- تنشط حركة الأمعاء لاحتوائها على الألياف السيلولوزية. 

4- تعالج مشكلة الإمساك. 

5- تقوّي جهاز المناعة، بحيث تزداد مقدرة الجسم على مقاومة الأمراض. 

6- تحتوي على مواد مضادّة للأكسدة، والتي تحمي من أعراض الشيخوخة مثل ظهور التجاعيد. 

7- تساعد على نموّ الشعر بشكل أسرع وتقوي اللثة. 

8- تسرع بناء كريات الدم الحمراء كما أنّها تساعد على سرعة الشفاء من القروح والجروح. 

9- تعالج مرض الأنيميا أو فقر الدم، احتوائها على الحديد كما أنها تحافظ على خلايا الجسم من التآكل. 

10- تقوّي القلب وتمنع هشاشة العظام. 

11- تقي من الإصابة بمرض البلاجرا. 

12- غذاءً مثالياً للمرأة الحامل حيث تحافظ على صحتها وصحة جنينها. 

13- الملوخيّة سهلة الهضم وتعمل على تلطيف المعدة. 

14- المادة الرغوية الموجودة فيها والتي يطلق عليها اسم ميوسولج تلطف وتهدّئ أغشية المعدة والأمعاء. 

15- أوراق الملوخية تعالج العقم، لاحتوائها على نسبة عالية من المعادن وأهمّها المنغنيز والذي يعمل على زيادة إفراز هرمونات الخصوبة لدى المرأة. 

16- مضادة للالتهابات وتقرّحات الفم وظهور القشرة الدهنية حول الأنف.
 

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