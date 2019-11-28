فوائد المندلينا "الكلمنتينا" في فصل الشتاء

المندلينا أو ما تسمى الكلمنتينا هو نوع حلو المذاق من الحمضيات التي تنحدر من عائلة البرتقال وتتميز بحجمها الصغير وباحتوائها على كمية من السكر تفوق باقي أنواع الحمضيات.

فوائد المندلينا "الكلمنتينا":

1- صحة الجلد:

المندلينا جيدة للبشرة بسبب وجود كمية كبيرة من فيتامين سي وقد صادق على دور فيتامين سي في تركيب الكولاجين، وهو مكون هيكلي حيوي لصون صحة الجلد. خصائص مضادة للأكسدة من فيتامين C الموجودة في كلمنتينا يساعد في حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن الإشعاعات فوق البنفسجية، ويساعد في تنشيط شيخوخة الجلد. ويساعد في الحد من تكوين التجاعيد، ويدعم في إصلاح الجلد التالفة ويساعد في الحفاظ على صحة الجلد وشباباً.

2- جيدة للدماغ:

نتيجة لمصدر طبيعي حامض الفوليك، وتناول بضع كلمنتينا بانتظام قد تكون مفيدة في الأداء الطبيعي للدماغ والدعم في الحد من التوتر و الاكتئاب . حمض الفوليك محتوى موجودة في كلمنتينا قد يثبت حتى قيمة خلال فترة الحمل وخاصة بالنسبة للأطفال الذين لم يولدوا بعد من قبل حماية لهم ضد عيوب الأنبوب العصبي.

3- تقوية المناعة:

استهلاك الحمضيات مثل المندلينا يساعد في تعزيز القدرة القتالية المرض من الجسم، ويقوي مناعة، ويساعد أيضاً نظام مناعة قوية في منع وقوع مجموعة من الإصابات ويساعد على الحد من شدة الأمراض القاتلة.

4- عظام قوية وعضلات:

يمكن أن تسهم في الحفاظ على عظام قوية وصحية ينسبون إلى وجود الكالسيوم والفوسفور المحتوى. هذه المعادن مهمة لجميع الفئات العمرية وأيضا تلعب دورا هاما في انقباض العضلات.

5- صحة الجهاز الهضمي:

الكلمنتينا "المندلينا هي مصدر جيد من الألياف الذي يضيف بالجملة إلى البراز، ويسهل الهضم أفضل وتحافظ على الإمساك في الخليج. محتوى الألياف موجودة في كليمنتين يساعد أيضا في تحسين امتصاص المواد المغذية من الطعام بواسطة إبطاء عملية الهضم. وعلاوة على ذلك، البوتاسيوم محتوى موجودة في كليمنتين يساعد في تطبيع تقلص العضلات والاسترخاء الذي يحفز حركة أفضل من المواد الغذائية والنفايات من خلال طرق كل منها.

6- صحة القلب والأوعية الدموية:

المندلينا هي جيدة لصحة القلب بسبب وجود البوتاسيوم المعدنية. استهلاك البوتاسيوم كلمنتينا الغنية مساعدة في تطبيع عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب وتساعد أيضا في الحفاظ على مستويات صحية من ضغط الدم ويمنع ارتفاع ضغط الدم. حتى أنه يقلل من خطر ظروف قاتلة مثل السكتة الدماغية.

7- التوازن الكهربائي في الجسم :

المندلينا ذات قيمة في الحفاظ على التوازن الكهربائي في الجسم ينسب مرة أخرى إلى وجود محتوى البوتاسيوم. تناول البوتاسيوم الغنية كلمنتينا الإيدز في الحفاظ على توازن الماء الطبيعية وسط الخلايا وسوائل الجسم وهو أمر حاسم للغاية بالنسبة للأداء السليم للنظام بأكمله.

8- السرطان:

إدراج الحمضيات مثل المندلينا يساعد في محاربة أنواع مختلفة من السرطان. هذا يعود إلى وجود مكونات مضادة للسرطان مثل فيتامين C والجزيئات الحيوية النشطة القوية، كما أن حمضيات الفواكه تحتوي الكلمنتينا بما في ذلك أيضاً البكتين والتي هي مكون آخر أن يساعد في حماية الجسم من الإصابة بالسرطان متعددة.

9- صحة العيون:

تساعد الحمضيات عموماً على الحفاظ على صحة العيون خاصة زيادة جودة الرؤية الليلية، وذلك بسبب محتواها العالي من فيتامين أ.

10- خسارة الوزن الزائد:

تساعد فاكهة المندرين على خسارة الوزن الزائد، إذ أنها غنية بالألياف التي تكبح الشهية وتزيد من فترة الشعور بالشبع، وكما أن الدراسات وجدت أن تناول المندرين يساعد على منع الجسم من تخزين الدهون والسكر وحرق هذه المواد بشكل أسرع.

القيمة الغذائية للمندرين

تحتوي حبة المندرين الواحدة والمتوسطة الحجم على العديد من العناصر الغذائية والقليل من السعرات بالنسب والأرقام التالية:

47 سعر حراري.

9 غرام من السكر.

12 غرام من الكربوهيدرات.

40% من حاجتك اليومية من فيتامين سي.

11% من حاجتك اليومية من فيتامين أ.

3% من حاجتك اليومية من الكالسيوم.

146 ملغرام من البوتاسيوم.

2% من حاجتك اليومية من المغنيسيوم.

5% من فيتامين ب6.

وكما يحتوي المندرين على نسبة جيدة من حمض الفوليك (خاصة الكلمنتينا، وهي نوع من أنواع المندرين).

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