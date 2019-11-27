هل أنت من محبي الشمندر؟ هل الشمندر يعالج مرضى السكري؟ هل الشمندر يعالج فقر الدم؟ هل تضع الشمندر في نظامك الغذائي؟

الشمندر نوع من الخضروات الجذرية طعمه حلو فهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف؛ حيث يمكن إضافته إلى العديد من السلطات، ويمكن شويه أو سلقه وإضافته إلى الوجبات لإغناء قيمتها الغذائية.

الشمندر غني بالفيتامينات "أ" A و"بي1" B1 و"بي2" B2 و"بي6" B6 و"سي" C، كما تحتوي أوراقه على كمية من الحديد أكبر من تلك التي يحتويها السبانخ. كما أن أوراقه مصدر ممتاز للعناصر المعدنية والعديد من العناصر مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور والصوديوم والحديد.

فوائد الشمندر، لا تعد ولا تحصى!

وبما أننا في فصل الشتاء وحان موسم الشمندر نقدم لكم في هذا المقال أهم فوائد الشمندر لمرضى السكري وفقر الدم:

فوائد الشمندر لمرضى السكري

1- يساعد الشمندر على ثبات نسبة السكر في الدم ويحافظ عليها منخفضة، وفي ذات الوقت يزود الجسم بما يحتاجه من ذلك العنصر الغذائي.

2- يعتبر الشمندر قليل السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون وهو نوع الغذاء المثاليّ الذي يحتاجه مرضى السكّريّ.

3- ينصح المرضى الذين يعانون من اختلال مستويات ضغط الدم إلى جانب السكريّ بتناول الشمندر حيث إنّه يحتوي على نسب عالية من النترات، والتي يتمّ تحويلها في الجسم إلى اكاسيد النيتريك التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي تخفض من ضغط الدم المرتفع.

4- الشمندر يخفض نسبة الإرهاق والتعب اللذان يصيبان مريض السكري ويعمل على زيادة الطاقة وذلك من خلال عمله على نقل الأكسجين إلى مختلف أجهزة الجسم، كما أنّ غناه بمعدن الحديد يساهم في زيادة القدرة على التحمّل بشكل عام.

5- يقلّل الشمندر من مستويات الكولسترول الضارّ في الجسم لما يحتويه من عناصر ومضادّات أكسدة، فلا يسمح للكولسترول بالتراكم على الجدران الداخلية للشرايين ممّا يقي من الإصابات بالنوبات القلبيّة والدماغيّة وأمراض تصلّب الشرايين خاصّة مع التقدّم في السنّ.

أما فوائد الشمندر لمرضى فقر الدم

1- الشمندر يمنع الإصابة بفقر الدم " الأنيميا " حيث يعمل على زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء وزيادة معدل هيموغلوبين الدم بسرعة كبيرة.

2- يحتوي الشمندر على نسبة عالية من فيتامين ج، الذي يساعد في عملية امتصاص الحديد من الطعام.

3- يفتح الشهية لتناول كميات أكبر من الطعام.

4- يمنع حدوث اضطرابات في الدورة الدموية.

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