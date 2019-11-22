تعرّف على فوائد البلح المذهلة.. أهمها تقوية العظام

فوائد البلح للجسم مهمّة جدًّا. فهذه الفاكهة قادرة على الوقاية من الأنيميا، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب وغيرها الكثير.

اكتشفي فوائد البلح للجسم مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town في الآتية فوائد البلح في الوقاية من الأنيميا

يُعتبر البلح مصدرًا مهمًّا للحديد إذ يقي من فقر الدم. ونظرًا لغناه بحمض الفوليك - الفيتامين القابل للذوبان، فهو مهمٌّ لخلايا الدم الحمراء وإنتاج الحمض النووي.

فوائد البلح في تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعزز البلح صحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على الألياف الغذائية وبعض المعادن كالبوتاسيوم. وهو يؤمّن الوقاية من اضطرابات الهضم والإمساك ويسهّل عمل الأمعاء.

فوائد البلح لصحة القلب

البلح غني جدًّا بالبوتاسيوم؛ وهو المعدن المهم لعمل عضلة القلب، بحيث يحمي من الجلطات وأمراض القلب والشرايين. ويساعد البوتاسيوم أيضًا في تنظيم ضغط الدم.

فوائد البلح لتقوية العظام

يحتوي البلح على الكالسيوم؛ وهو المعدن الأهم للعظام، حيث يقي من هشاشة العظام.

فوائد البلح للحامل

البلح غني بالألياف الغذائية التي تساعد على منع الإمساك الذي قد يصيب الحامل. يحتوي البلح أيضًا على حمض الفوليك، الذي بدوره ضروري في الأشهر الاولى من الحمل. كما وأنَّ البلح يحفظ توازن السوائل في الجسم ويمنع احتباسها، بسبب غناه بالبوتاسيوم.

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