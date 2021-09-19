فوائد الموز الأزرق، وهل سمعتم عنه من قبل؟

الموز الأزرق يعد من أشهر أنواع الفاكهة في العالم وأكثرها انتشارًا يزرع في حوالي 150 دولة، وينتج منه 105 طن كل عام لكننا اعتادنا على لون الموز هو اللون الأصفر أو اللون الأخضر، جلدها ناصع الزراق، ومبهج، ولحمها أبيض دسم.

يعتبر الموز الأزرق مذاقه يشبه مذاق الآيس كريم والفانيليا، ويعود لونه إلى تدهور الكلوروفيل في الموز، لأسباب غير معروفة، حيث أن مادة الكلوروفيل هي المسؤولة عن الصبغة الخضراء التي يحصل عليها النبات خلال عملية التمثيل الضوئي للنبات.

اين يوجد الموز الأزرق؟

الموز الأزرق أو البلو جافا أو آيس كريم الموز أو موز هاواي توجد في جنوب شرق آسيا ولكنها منتشرة أيضاً في جزر هاواي وكثير من مناطق الولايات المتحدة.

ألوان الموز في العالم

موز أصفر

موز أخضر

موز أحمر

أنواع الموز

موز أليف الجبال

موز مشقوق الثمار

موز قرمزي

موز مخملي

موز نسيجي

موز بنفسجي

موز برتقالي

موز فردوسي

فوائد الموز الأزرق

من فوائد الموز الأزرق أنه يحتوي على الكثير من المعادن المفيدة.

الموز الأزرق غني بالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والبروتين، فيتامين B6، وفيتامين C.

يستخدم الموز الأزرق في أنظمة الحمية الغذائية لفقد الوزن.

يعد الموز الأزرق محسن طبيعي لصحة الجهاز الهضمي.

موز الجافا، واقي جيد من عدة أمراض، كالسرطان والسكري وأمراض المناعة وضغط الدم.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية مقسمة إلى ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان حيث تبطئ الألياف القابلة للذوبان من عملية الهضم. تحافظ على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول

يحتوي الموز الأزرق على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجسم من التلف.

يعالج الموز الأزرق أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

منخفض السعرات الحرارية.

القيمة الغذائية للموز الأزرق

يحتوي الموز الأزرق على 105 سعرات حرارية، كالوري 1.5 جرام، بروتين 27 جرام، الكربوهيدرات 0.5 جرام، الدهون 3 جرام، فيتامين ب 6، فيتامين سي،المنغنيز، البوتاسيوم.

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