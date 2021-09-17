المانجو المجفف..فوائد صحية عديدة للجسم

المانجو المجفف يحبه الكثير من الناس بفضل فوائده الصحية، وبشكل عام تعد هذه الفاكهة واحدة من الفواكه الاستوائية الأكثر شعبية إلى جانب كلًا من الموز وجوز الهند والأناناس.

ومع ذلك، يظل المانجو المجفف فاكهة موسمية قابلة للتف بدرجة كبيرة، لهذا يتم تجفيفها لإطالة عمرها الافتراضي ليخرج إلينا المنتج النهائي وهو النوع المجفف والذي يتميز بانخفاض نشاطه المائي مما يجعله أقل عرضة للتلف بشكل سريع، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن فوائد المانجو المجفف الصحية للجسم إلى جانب بعض الأضرار المحتملة.

فوائد المانجو المجفف

قد تكون بعض فوائد المانجو ذات النوع المجفف هي الحد من خطر الإصابة بالسكري والسرطان والالتهابات، ويرجع ذلك في الغالب إلى محتواها العالي من مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والكاروتينويدات.

ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن عملية التجفيف تؤثر على جودة المانجو الغذائية، وخاصة المواد الغذائية الحساسة للحرارة مثل بيتا كاروتين، والتي يمكن تخفيضها بنسبة تصل إلى 53% مقارنة مع الفواكه الطازجة.

ولكن هذا لا يعني أن المانجو المجفف لم يعد مصدرًا جيًدا لمضادات الأكسدة، كما أن المانجو المجفف يوفر الألياف الغذائية والتي قد تساعد على تحسين صحة الأمعاء.

وأخيرًا، قد يؤدي تضمين المانجو المجفف في النظام الغذائي إلى الحصول على جودة أعلى من العناصر الغذائية، حيث ربطت الأدلة استهلاك الفواكه المجففة بتحسين تناول المغذيات وانخفاض وزن الجسم ونسبة الدهون.

المانجو المجفف والقيمة الغذائية

يعد المانجو المجفف مغذي للغاية مثل معظم الفواكه المجففة، حيث أن 40 جرام أو حوالي 9 قطع منه يزود الجسم بـ128 سعرة حرارية، 31 جرام كربوهيدرات، 1 جرام ألياف، 27 جرام سكر، 1 جرام بروتين، 19% من الاحتياج اليومي لفيتامين سي، 7% من الاحتياج اليومي لحمض الفوليك، 3% من الاحتياج اليومي لفيتامين أ.

كما يوفر النوع المجفف فيتامين الذي يعزز صحة الجلد ونظام المناعة القوي، وذلك من خلال العمل كمضاد قوي للأكسدة والذي يحارب الجذور الحرة ويحمي من تلف الخلايا والأمراض المزمنة.

علاوة على ذلك، فإن محتوى المانجو من فيتامين أ وحمض الفوليك يدعم صحة العين وتخليق الحمض النووي، ولكن يجب الانتباه إلى أن المانجو المجفف عالي السعرات الحرارية والسكريات، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة الوزن غير المرغوب فيه في حال استهلك بكميات كبيرة، لذا فإن الاعتدال يبقى دائمًا هو المفتاح.

أضرار محتملة لاستهلاك المانجو المجفف

في حين أن حساسية المانجو نادرة جدًا، إلّا أن بعض الناس قد يكون لديهم حساسية من مركب يسمى "Profilin" والذي يسبب ردود فعل تحسسية تتراوح بين خفيفة وشديدة.

أيضًا قد يتفاعل بعض الأفراد وخاصة الأشخاص المصابين بالربو مع المانجو في حال تمت إضافة الكبريتيت كمادة حافظة للحفاظ على لون المانجو المجفف ومنع تلفه، وبعض الكبريتات شائعة الاستخدام تشمل ميثابيسولفيت البوتاسيوم أو ثاني أكسيد الكبريت.

وأخيرًا، يجب دائمًا الانتباه إلى كمية المانجو المجفف الذي يتم استهلاكه، حيث أنه مصدر مركز للسكريات الطبيعية، لهذا من الممكن التقليل من هذا السكر المضاف من خلال اختيار النوع غير المحلى.

كيفية تناول المانجو المجفف كوجبة صحية خفيفة

في الحقيقة المانجو المجفف وجبة خفيفة صحية ومريحة طالما يتم تناولها باعتدال، فهي مصدر جيد للفيتامينات والمركبات النباتية النشطة بيولوجيًا مثل مضادات الأكسدة التي قد تحمي من الأمراض ومضادة للالتهابات وحتى السرطان.

وقد يكون أيضًا مكونًا رائعًا يمكن إضافته إلى المخبوزات والزبادي والحبوب أو مع المكسرات، ولكن من المهم اتباع النصائح التالية للحصول على النوع الأكثر تغذية:

قراءة قائمة المكونات وتجنب النوع مع السكريات المضافة

تجنب النوع المعلب أو الذي يحتوي على طلاء سكري

اختيار المانجو المجفف بالمكونات الطبيعية بالكامل

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