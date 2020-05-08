فوائد الموز الجمالية لشعر أكثر نعومة

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والزيوت الطبيعية والفيتامينات، وغيرها من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والبشرة والشعر أيضاً، حيث يعمل الموز على ترطيب الشعر وتقويته،من خلال دمجه مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى مثل الأفوكادو وحليب جوز الهند والعسل وغيرها من المواد الغذائية التى تحتوى على عناصر غذائية الهامة للشعر، من خلال تحضير وصفات الموز للشعر، نتعرف عليها فى السطور القادمة .

وصفة الموز والعسل لتقوية الشعر

تعتمد هذه الوصفة على استخدام 2 موزة متوسطة الحجم و1 ملعقة كبيرة من العسل و1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

الخطوات :

ينصح بهرس الموز حتى يصبح عجينة ناعمة، ثم إضافة العسل وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، مع خلط المكونات ووضعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم شطف الشعر بالماء الدافىء وتمشيطه لإزالة بقايا الموز، ويمكن تجربة هذه الوصفة مرة واحدة في الشهر.

وصفة الموز والأفوكادو لترطيب ونمو الشعر

تعتمد هذه الوصفة على استخدام ½ ثمرة أفوكادو، وثمرة موز متوسطة الحجم، و50 مل من حليب جوز الهند بالإضافة إلى 2 ملاعق طعام من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة زيت زيتون.

الخطوات :

يجب خلط جميع المكونات السابق ذكرها، ثم وضعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع فرد الشعر، وترك الخليط لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو، ويمكن تجربة الوصفة مرة واحدة فى الأسبوع.

وصفة الموز واللبن للشعر الجاف

تعتمد هذه الوصفة على استخدام:

3 ثمرات من الموز.

2 ملاعق من اللبن.

1 ملعقة كبيرة حليب.

3 ملاعق من العسل.

الخطوات :

يجب الجمع بين جميع المكونات في الخلاط، لبضع ثوانٍ أو حتى تتكون عجينة ناعمة، ثم وضع المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم تغطية الشعر بقبعة الدش لمدة ساعة،

شطف الشعر بالماء وغسله بالشامبو كالمعتاد، ويمكن تجربة هذه الوصفة مرة واحدة فى الأسبوع.

وصفة الموز والشوفان لتنعيم الشعر

تعتمد هذه الوصفة على استخدام ثمرة موزة صغيرة مع 2 ملاعق طعام من دقيق الشوفان و2 ملعقة صغيرة زيت زيتون بالإضافة إلى 2 ملاعق طعام من الحليب كامل الدسم.

الخطوات :

يجب وضع دقيق الشوفان وزيت الزيتون والحليب الكامل معًا فى وعاء لصنع معجون يشبه العصير، ثم إضافة ثمرة موزة كاملة مهروسة، مع التقليب حتى يصبح العجين سميك، ثم تدليك الشعر بالمزيج بداية من فروة الرأس حتى الجذور، ثم تغطية الشعر بمنشفة وترك القناع لمدة 20 إلى 30 دقيقة .

يجب غسل الشعر بالماء البارد والشامبو، مع التأكد من إزالة أي بقايا، وتجربة هذه الوصفة كل أسبوعين .

وصفة موز و خل التفاح لتغذية الشعر المجعد وعلاج الأطراف المتقصفة

تعتمد الوصفة على استخدام ثمرة موزة متوسطة الحجم، و1 ملعقة صغيرة من مسحوق الجيلاتين مع ½ كوب زبادي و1 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

الخطوات:

يجب وضع المزيج فى الخلاط ثم وضعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتركه لمدة ساعتين، ثم شطف الشعر بالشامبو والبلسم، يمكن تجربة هذه الوصفة مرة واحدة فى الأسبوع.

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