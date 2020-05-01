تعرّف على فوائد وأضرار عشبة الميرمية للمرأة

عشبة الميرمية أو المريمية من الأعشاب العطرية ذات اللون الأخضر، والتي تحتوي على نسب عالية من الزيوت الطيارة. وهي مفيدة للنساء خصوصاً، حيث تساعد على زيادة الخصوبة لديهن، لاحتوائها على مركّبات تزيد من إنتاج هرمون الأستروجين.

وفي السطور التالية، يقدم لك أهم فوائد عشبة المريمية للنساء، وسبب خطورة تناولها أثناء فترة الحمل أو الرضاعة، وطريقة تحضير شاي الميرمية.

فوائد عشبة الميرمية للنساء

المريمية تساهم في التخفيف من آلام الدورة الشهرية

1-تساعد عشبة المريمية في علاج العقم نظراً لزيادة إنتاج هرمون الأستروجين.

2-تقلل عشبة المريمية من التعرّق خلال فصل الصيف، وذلك باستخدامها موضعياً من خلال خلطها مع الماء، لتشكيل خليط مثل الكريم، يتم تطبيقه على منطقة التعرّق الزئد.

3-تعمل عشبة المريمية كقابض للأوعية الدموية، وهو ما يساعد في التخفيف من غزارة الدورة الشهرية، إضافة إلى قدرتها على علاج تأخر الدورة.

4-تعمل عشبة المريمية على تطهير الرحم وعلاج الالتهابات التي قد تصيب الرحم لدى بعض النساء.

5-تعمل المريمية على تنشيط المبايض داخل الرحم، وزيادة إنتاج البويضات، وهو ما يساعد على سرعة حدوث الحمل.

6-تساعد المريمية على ضبط مستوى هرمون الأستروجين في الجسم، في فترة سن اليأس.

7-تعمل المريمية على تقليل انقباضات الرحم، مما يساهم في تخفيف آلام الدورة الشهرية.



أضرار عشبة المريمية خلال فترة الحمل والرضاعة

احذري تناول الميرمية خلال الرضاعة والحمل



1-يمكن أن تتسبب المريمية في الإجهاض خاصة خلال الشهور الأولى من الحمل.

2-في فترة الرضاعة يمكن أن تتسبب المريمية في التأثير على إدرار الحليب، نتيجة تأثيرها على إنتاج الغدد لهرمون البرولاكتين أو ما يعرف بـ"هرمون الحليب".



طريقة استخدام عشبة المريمية

ولتحضير المريمية بطريقة صحيحة والاستفادة من زيوتها العطرية الطيارة، يجب غلي الماء أولاً ثم وضع أوراق عشبة المريمية فيه؛ لأنَّ غلي أوراق المريمية مع الماء يعمل على تبخر زيوتها الطيارة، الأمر الذي يقلل من فوائدها وفعاليتها.

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