يشعر الصائم أثناء الصيام بالإرهاق، والتعب، والكسل، والعطش، وعليه فإنّه يبحث عن الأطعمة وخصوصاً الفواكه التي لا تسبب عسر الهضم، أو ثقل المعدة، وتعطي إحساساً بالارتواء، كي يتناولها خلال شهر رمضان المبارك.

والموز مصدرٌ للألياف الغذائية، والبوتاسيوم، وفيتامين ج، كما أنّه يحتوي على نسبةٍ قليلةٍ من الدهون، ويخلو من الكولسترول، وهو حلو المذاق وسهل التقشير، وعليه فهو يستخدم للتحلية سواءً أكل مباشرةً أو لا.

ومن فوائد الموز في رمضان:

- يقضي على العطش.

- يقلل خطر الإصابة بقرحة المعدة، وخصوصاً إذا تمّ تناوله قبل أن ينضج تماماً، فهو مضادٌ للحموضة.

- يزود الجسم بالطاقة والنشاط، لأنّه من الفواكه الغنية بالألياف والطاقة.

- يعدّ مصدراً جيداً لحمض الفوليك، والأملاح المعدنية.

- يقوي الجهاز المناعي في الجسم؛ لاحتوائه على الألياف التي تحافظ على البكتيريا النافعة التي تساعد على الهضم، والمقوية للجهاز المناعي.

- يرفع معدل انتاج خلايا الدم البيضاء، ويحمي من الإصابة بمرض السكري.

- يحافظ على الجهاز العصبي، والبشرة، كما أنّه مسهل طبيعي.

- يخفض ضغط الدم المرتفع؛ لاحتوائه على فيتامين B6 الذي يزود الجسم بالطاقة.

- يساعد على تكوين الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء.

- ينشط الكلى.

- يعالج الاسقربوط، ومرض النقرس.

- يقاوم الروماتيزم، والتهاب الأعصاب.

- يقاوم الاكتئاب؛ لاحتوائه على التريبتوفان الذي يتحول داخل الجسم إلى السيروتونين، الذي يقاوم الاكتئاب.

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