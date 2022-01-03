فوائد الميرمية لجرثومة المعدة تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وذلك من خلال تسهيل هضم الطعام وتحسين عمليات الأيض وحركة الأمعاء مما يُساهم في علاج المشاكل الهضمية والإسهال والانتفاخ وتُساعد على التخلص من الغازات بشكل فعال، وكما أنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تقوي المعدة وتحميها من الإصابة بقرحة المعدة.

تعتبر عشبة الميرمية من الأعشاب التي تساعد على تخفيف الوزن، يمكنكم نقع ملعقة واحدة في ماء مغلي مدة عشر دقائق إلى ربع ساعة ثم اشربها.

فوائد الميرمية بشكل عام

تساهم الميرمية في تخفيف الشعور بالحزن والاكتئاب.

تحسين صحة الفم، تعالج أمراض اللثة.

تخفيف التهاب الحلق واللوزتين.

الميرمية تحتوي على مواد مضادة للجراثيم و بالتالي يمكن أن تخفف من نزلات البرد و الانفلونزا.

شرب الميرمية المغلية يساعد في التقليل من أعراض انقطاع الطمث.

تحتوي على فيتامين سي وفيتامين أ ومجموعة فيتامينات ب وبالتالي فهي مفيدة للشعر و البشرة.

الميرمية تساهم في التقليل من مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية و بالتالي تحمي القلب من الأمراض.

فوائد الميرمية في فصل الشتاء

الميرمية تعمل على تعزيز صحة الجلد وذلك لأن الميرمية تحتوي على كمية وافرة من فيتامين سي الذي يساعد في عمليات تركيب الكولاجين في الجلد والذي يعتبر هام ايضاً لتجديد الخلايا وزيادة تكوينها وحمايتها من الأكسدة وتمنع نشأة الجذور الحرة.

الميرمية لتسكين آلام الأسنان الكثير من الأشخاص يعانون من آلام مفاجئة في الأسنان، يعود ذلك لأسباب كثيرة منها عدم العناية بنظافة الفم ونمو البكتيريا داخل الفم.

تقضي الميرمية على أنواع كثيرة من البكتيريا، بالإضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير في حماية الأسنان عند شرب شاي الميرمية بشكل روتيني، عن طريق محاربة الجراثيم والبكتيريا والحفاظ على سلامة اللثة.

تعمل الميرمية على تقوية الذاكرة وذلك لوجود مادة الثوجون التي تعمل على تحسين عمل الدماغ وزيادة تدفق الدم فيه وتسهم في تقوية الذاكرة.

تعمل على تعزيز الحواس لأنها تساعد على تزويد الجسم بالمستقبلات التي تحتوي على السيروتونين، بحيث يجب تناول كمية من مغلي الميرامية لتحسين عمل الحواس الخمسة.

تعمل الميرمية على زيادة التركيز وذلك لأنها تحتوي على عناصر تزيد من عمليات التنبيه للدماغ.

تعمل الميرمية على تعزيز صحة الجهاز المناعة وذلك لأنها تحتوي على العديد من المركبات الطبيعية والفيتامينات كفيتامين سي الذي يعمل على زيادة قوة الخلايا البيضاء.

الميرمية تعمل على تقليل نسبة السكر والكوليسترول في الدم فهي تعتبر الميرمية من أهم الأدوية الطبيعية التي تساعد على خفض نسبة سكر العنب في الدم بشكل ملحوظ جداً وبوقت قصير.

مكافحة الزهايمر تؤكد آخر الدراسات الطبية أن الميرمية تساعد في علاج الزهايمر، وتمد المصابين به بتأثيرات إيجابية، بحيث أن تناول كمية من الميرمية على مدار أربعة أشهر تساهم وبشكل فعال في تحسين الذاكرة لمرضى الزهايمر والأشخاص الذين يعانون من مشاكل خفيفة ومعتدلة في الذاكرة.

الميرمية تعمل على مقاومة الالتهابات والحساسية: وذلك لأنها تحتوي على مواد نشطة مثل السينيول والبورنيول والكلوروجينيك، والتي تعمل على مكافحة الإلتهابات، والتي تعتبر مضاد للحساسية والتهيج، وتعمل على طرد الطفيليات والفطريات.

الميرمية تعمل على الحفاظ على القلب وخفض الكوليسترول وذلك لأن الميرمية تحتوي على الفلافونيدات والتي توجد بكثرة في العديد من أنواع الميرمية، والتي تعمل على إسترخاء الأوعية الدموية وتحمي القلب والشرايين.

فوائد الميرمية للقولون والمعده

التخلص من الغازات والانتفاخ

مضاد قوي لتقلصات القولون والأمعاء

تحسن من الدورة الدموية و بالتالي تحسن صحة أعضاء الجسم بما فيها القولون

عسر الهضم من أعراض القولون العصبي، إلا أن الميرمية تحسن تدفق الإنزيمات الصفراوية التي تساعد في عملية الهضم.

فوائد الميرمية للإمساك

تنظيم حركة الأمعاء

التخلّص من مشاكل عسر الهضم والمغص

الميرميّة يمتلك خصائص مُضادة للإسهال والتشنُّجات وذلك عن طريق تنشيط قنوات البوتاسيوم المعتمدة على الجهد داخل الخلايا.

الميرمية تُعدّ من الأعشاب المفيدة للجهاز الهضميّ

التقليل من العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل: فقدان الشهية، والغازات أو انتفاخ البطن، وآلام المعدة أو التهابها، والإسهال، وحرقة المعدة يمتلك خصائص مُضادة للإسهال والتشنُّجات وذلك عن طريق تنشيط قنوات البوتاسيوم المعتمدة على الجهد داخل الخلايا.

فوائد الميرمية للصدر

علاج الالتهابات

تخفيف الأعراض الناتجة عن البلغم أو السعال المصحوب بالدم

تحتوي الميرمية على مركبات طاردة للبلغم

تحتوي على مضادات للبكتيريا المسؤولة عن الالتهابات

فوائد الميرمية للإسهال

مستخلص الميرمية يمكن أن يخفف من الإسهال ويعود ذلك لمحتواها من المواد والمركبات الفعالة التي تساهم بدورها في الحدّ من حركة الأمعاء.

فوائد الميرمية للهرمونات

تخفيف الهبات الساخنة المصاحبة للعلاج الهرموني لسرطان البروستاتا عند الرجال.

تقليل بعض أعراض متلازمة تكيس المبايض عند السيدات.

تساعد الميرمية في تخفيف الام الدورة الشهرية

تقوي العضلات والأعصاب

تقلل نسبة التعرق خلال ممارسة التمارين الرياضة وأثناء النوم.

تعمل على تبيض الأسنان، وبشكل خاص لدى المدخنين.

منشطة للدورة الدموية في الجسم، وتخلصه من الشعور بالإجهاد.

ترفع القدرة الجنسية عند الرجال.

تحسن حركة الحيوانات المنوية.

تطرد البلغم من الرئة وبشكل خاص للمدخنين.

محاذير استخدام الميرامية

استخدام الميرمية أثناء الحمل إلى الإجهاض لأنه يحتوي على مركب الثوجون الذي قد يساعد في تسريع نزول الدورة الشهرية.

تقلل تدفق حليب الأم لذا ينصح بالابتعاد عن استخدامها.

يجب على مرضى السكري الحذر عن استخدام الميرمية إذ قد تؤدي إلى خفض نسبة السكر في الدم ويفضل استشارة الطبيب قبل استخدامها.

بعض أنواع الميرمية، مثل الميرمية الإسبانية قد تزيد الضغط وبعضها الاخر قد يخفض الضغط مثل الميرمية الشائعة لذا يجب على مرضى الضغط الحذر.

فوائد الجزر للبشرة

فوائد الجرجير للرجال

فوائد الخس لمريض السكري