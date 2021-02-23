فوائد الميرمية للرجال والتي تتميز برائحتها العطرية القوية، وتعتبر الميرمية من الأعشاب الطبية لاحتوائها على نسبة عالية من الزيوت الطيارة، والفيتامينات، مثل فيتامين A، وفيتامين C، كما تحتوي على الألياف الغذائيّة والعديد من العناصر، مثل الصوديوم، والكالسيوم، والنحاس، والصوديوم.



قد تتسبب بعض أنواع الميرمية في الإصابة بضغط الدم لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومن أحد هذه الأنواع المسببة بذلك الميرمية الإسبانية.

استخدام أوراق الميرمية تحسن تدفق الدورة الدموية وتزيل السموم من الجسم، وبهذا تساعد أوراق الميرمية في التخلص من السيليوليت وتقلل ظهوره. يمكن لزيت الميرمية يأن يمنع حدوث السيليوليت والوقاية منه.

أهم فوائد الميرمية للرجال

من فوائد الميرميّة للرجال أنها تقوي العضلات، والأعصاب، وبشكل خاص عند الرياضيين.

من فوائد الميرمية للرجال أنها تقلل نسبة التعرق خلال ممارسة التمارين الرياضة، وأثناء النوم.

من فوائد الميرمية للرجال أنها تعمل على تبيض الأسنان، وبشكل خاص لدى المدخنين.

تعد عشبة الميرمية منشطة للدورة الدموية في الجسم، وتخلصه من الشعور بالإجهاد.

من فوائد الميرمية للرجال أنها ترفع القدرة الجنسية عند الرجال.

من فوائد الميرمية للرجال تحسن حركة الحيوانات المنوية.

شرب الميرمية تطرد البلغم من الرئة، وبشكل خاص للمدخنين.

أضرار استخدام الميرمية

تناول وشرب الميرمية تسبب التشنج العصبي عند الإفراط بتناولها، وهي غير مناسبة لمرضى الصرع.

تساعد الميرمية على الإجهاض؛ لاحتوائها على خصائص تنشط الرحم.

شرب الميرمية تزيد معدل نبضات القلب.

بعض مرضى ضغط الدم المنخفض أو المرتفع قد يتأثرون بتناول الميرمية بأصنافها، إذ وجد الآتي:

بعض أنواع الميرمية, مثل: الميرمية الإسبانية قد ترفع ضغط الدم.

أنواع أخرى، مثل: الميرمية الطبية قد تخفض ضغط الدم.

لذا إن كنت مريض بضغط الدم فعليك التنبه لتأثر مستويات الضغط لديك عند تناول الميرمية.

وقد يُنصح بتجنب تناول الميرمية أو أخذها على شكل أدوية ما قبل القيام بعمليات جراحية بأسبوعين على الأقل؛ وذلك لكي تتم السيطرة على مستويات السكر في الدم أثناء الجراحة وبعدها.

فوائد عشبة الميرمية للنساء

عشبة الميرمية...لتجديد البشرة وتنظيف مسامّ الجسم