فوائد الودعة (صدف) مع الليمون للبشرة

الودعة عبارة عن صدف بحري صغير يمكن إيجاد الودع على شاطىء البحر، ويعتبر من عائلة الرخويات البحريّة، حيث يعيش في داخلها كائن رخوي هش وصغير الحجم يحملها على ظهره، ويزحف بها كالحلزون.

تتوزّع الودعة على نطاق واسع في البحار الدافئة، وقوامها ناعم للغاية، وتأتي بأشكال وأنماط وألوان مختلفة. ومن فوائد الودع أنه غني بكربونات الكالسيوم الطبيعي واليود والأملاح الطبيعية، إضافةً إلى المواد العضوية التي تساعد في العناية بالبشرة.

فوائد الودعة (صدف بحري صغير) مع الليمون للبشرة

من فوائد الودعة أنها تعمل على تفتح لون البشرة وتوحد لونها وتستخدم في أماكن مختلفة من الجسم كالوجه والركب والأكواع والأماكن الحساسة والرقبة.

تمنح الودعة مع الليمون البشرة النضارة والحيوية والصفاء وتخلصها من البقع السوداء والبنية.

تعالج الودعة (صدف) مع الليمون الكلف في الوجه والصدر.

تعالج الودعة (صدف) مع الليمون حب الشباب والرؤوس السوداء.

تقشر خلايا الجلد الميتة، وتحفز الخلايا على التجدد.

تؤخر ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن كالخطوط الدقيقة في الوجه.

طرق تحضير الودعة (صدف بحري صغير) مع الليمون للبشرة

ضعي ثلاث حبات من الودعة في قارورة، وأضيفي إليها عصير الليمون.

ثم أغلقيها جيداً واحفظي القارورة في مكان مظلم مدّة ثلاثة أو أربعة أيام، ستلاحظين تحول المزيج إلى كريم، طبقي الكريم على البشرة باستخدام القطن الطبي.

اتركيه حتّى يجف تماماً، ثمّ افركيه بلطق وبحركة دائرية واغسليه بالماء الفاتر.

اطحني كمية من الودعة لتصبح كالبودرة، وخذي ملعقتين من المطحون وضعيهما في وعاء صغير.

أضيفي إليهما عصير ليمونة، واخلطي اجيداً، وستلاحظين أن المزيج بدأ بالفوران.

استمري بالخلط حتى يتشكل لديك مزيج لين، طبقي الكريم على البشرة ما عدا منطقة العينين واتركيه حتّى يجف.

ثمّ اغسليه بالماء الفاتر وجففي بشرتك بلطف، وامسحيها بماء الورد البارد.

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