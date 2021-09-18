جميلة البوابة تقدم نصائح سهلة للعناية ببشرة الأمهات ما بين رعاية الطفل، والعمل، والمنزل، ومحاولة الحصول على بضع ساعات أو حتى بضع دقائق - من النوم أو حتى محاولة العناية بالبشرة، غالبًا ما لا يكون هناك الكثير من الوقت لعمل أي شيء ... أليس كذلك؟

جميلة البوابة: نصائح سهلة للعناية ببشرة الأمهات

البشرة النضرة تبدأ من الداخل، وهي انعكاس مباشر لصحتك. هناك طريقة بسيطة للتأكد من أن بشرتك تقدم أفضل ما لديها من خلال توخي الحذر مما تدخلينه الى جسمك كل يوم. تأكدي من شرب كمية كبيرة من الماء، وتناول الطعام الموسمي الطازج. إن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضار الورقية والخضروات والأسماك والفواكه وتجنب السكر والمشروبات الغازية سيجعل بشرتك تبقى أصغر سناً ومتوهجة وصحية.

جميلة البوابة: نصائح سهلة للعناية ببشرة الأمهات

اختيار منظف الوجه المناسب

التطهير هو الخطوة الأساسية الأولى. اختاري دائمًا منظف الوجه العضوي الخالي من المواد الكيميائية والذي يعتبر مثاليًا لنوع بشرتك؛ فهو يساعد في إزالة الزيت الزائد / الأوساخ. وهو منظف ​​جيد ينعش البشرة على الفور.

صديق بشرتك هو الكريم الواقي من أشعة الشمس

دلكي القليل من الكريم كل يوم. الكريم المرطب ضروري لتجديد المحتوى المائي لبشرتك بحيث تبدو بشرتك مرتاحة. ضعيه قبل الماكياج أو استخدمي كريم واقي ملون (عضوي ، وخال من السموم) لتحل محل كريم الأساس.

يمكنك أيضا استخدام الكريمات المرطبة الملونة التي تحتوي على عامل حماية من الشمس مع إضافة حمض الهيالورونيك ومضادات الأكسدة لتأثير مضاد للشيخوخة. احصلي على واقي شمسي جيد واحمي بشرتك من التلف بسبب الأشعة فوق البنفسجية من الشمس وقللي من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع العمرية.

جميلة البوابة: نصائح سهلة للعناية ببشرة الأمهات

ضعي كريم أو مصل ليلي

تحتاج الأمهات إلى دفعة إضافية من التنشيط. يمكن أن يؤدي استخدام كريم / غسول / مصل الليل مع خلاصة مكافحة الشيخوخة إلى إحداث معجزات لبشرتك. قبل الذهاب إلى السرير، ضعي السيروم الليلي، واحتفظي بالهاتف بعيدًا، وضعي بعض الموسيقى الهادئة، واحصلي على قسط من النوم. سيجعل ذلك بشرتك تبدو أصغر سنًا عند القيام بها باستمرار.

اتبعي روتين عناية للبشرة بانتظام

مهما كان روتين جمالك طويلاً أو قصيراً، أنت بحاجة إلى ممارسته يوميًا لرؤية النتائج المرئية. اختاري روتين يمكنك القيام به يوميًا. التحدي يكمن في أن الالتزام بالروتين! ستستمتع ببشرة ناعمة وشابة ومشرقة خلال فصل الشتاء، ولسنوات عديدة قادمة.

نصائح سهلة للعناية ببشرة الأمهات

الأهم من ذلك، أن تكوني لطيفة مع عقلك لتحسين بشرتك وأسلوب حياتك. تشير الدراسات إلى أن المشي لمدة 20 دقيقة في الطبيعة واللعب مع الأطفال ينتج هرمونات تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر. من الأهمية بمكان أن تأخذ الأم يومها كما يأتي ولا تشدد كثيرًا على أي شيء خارج عن السيطرة.

تعتبر فترات الراحة المنتظمة والعناق المريح والضحك أكثر أهمية من يوم متعب للغاية ، صدقيني!

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