فوائد اليانسون للتنحيف ولنجاح الرجيم

يلجأ العديد من الراغبين في التنحيف وفقدان الوزن إلى الوصفات العشبية والطبيعية، ويفضلونها عن تناول أدوية التخسيس، وأثبتت العديد من التجارب فوائد اليانسون للتنحيف للرجال والنساء والأطفال، فاليانسون يعد من النباتات ذات الطعم والرائحة المقبولة لدى الكثيرين، وهو شائع الاستخدام في الكثير من الأغراض العلاجية بخلاف التنحيف، فهو يعتبر مهدئ ومعالج للسعال وللمغص ومحسن لعملية الهضم، وفي مقالنا هذا سنتناول قدرة اليانسون على التنحيف وطريقة استخدامه مع بعض الأعشاب الأخرى.

فوائد اليانسون للتنحيف

تظهر فوائد اليانسون للرجيم أيًا كان نوع هذا الرجيم، سواء كان رجيم السعرات او الصيام المتقطع أو اللقيمات أو الكيتو، فهو مناسب مع جميع الحميات الغذائية، وتظهر نتائج الحميات بشكل أفضل مع شرب اليانسون، ويمنع الشعور بالضعف والإجهاد، ويمنح الجسم الحيوية فيساعد بالتالي على أداء التمارين الرياضية بجانب الحمية.

يحتوي اليانسون على العديد من المكونات التي تساعد على الاستمرار في الحميات الغذائية أهمها:

الزيوت الطيارة مثل الأنيثول والليمونين، وهي المسئولة عن طعم ورائحة اليانسون، ولها دور قوي في تقليل التقلصات والانتفاخات.

الأحماض الدهنية مثل حمض الأوليك والبالميتيك، وهي مسئولة عن الحفاظ على خلايا الجسم وأداء الوظائف الحيوية بالجسم.

البروتينات لتحسين التمثيل الغذائي وبناء العضلات.

الكربوهيدرات لمنح الطاقة للجسم.

الألياف لتحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

فوائد اليانسون لتنحيف البطن

يساعد اليانسون في خسارة دهون منطقة البطن وتنحيف تلك المنطقة، فهو يعمل على:

تحفيز الأيض وتنشيط حرق الدهون.

يعالج مقاومة الأنسولين ويساعد على حرق الجلوكوز في الدم.

إدرار البول والتخلص من الماء المحتبس بين الأنسجة.

تنشيط الغدد العرقية والتخلص من العرق.

تحسين الهضم والتخلص من الغازات، مما يحفز على الاستمرار في الحمية.

يعمل على سد الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

وللحصول على أفضل نتائج ينصح بشرب كوب من اليانسون قبل تناول الوجبات بنصف ساعة، وهو عبارة عن ملعقة صغيرة من اليانسون على كوب من الماء المغلي، ويمكن أيضًا مضغ ملعقة صغيرة من حبوب اليانسون لملء المعدة، حيث أن اليانسون غني بالألياف.

فوائد اليانسون للتنحيف مع الليمون

يمكِّنك تناول كوب من اليانسون مع الليمون ليلًا قبل النوم من مضاعفة قدرة الجسم على الحرق أثناء النوم، كما يعمل كمهدئ للحصول على نوم عميق وغير متقطع، حيث يعتبر النوم المتواصل ليلًا من أهم أساسيات نجاح أي حمية غذائية.

الليمون معروف بقدرته على تعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون وفقدان الوزن، ويرجع ذلك لاحتوائه على فيتامين ج ومضادات الأكسدة، ولقدرته على إدرار البول، كما أنه يحمي من عدوى الجهاز الهضمي، لذا ينصح بتناول كوب من اليانسون والليمون بعد الوجبات الدسمة.

فوائد اليانسون للتنحيف للأطفال

يعتبر اليانسون من الأعشاب الآمنة تمامًا للأطفال، فلا يوجد أي موانع لتناوله، ولا أي ضرر من تناوله عدة مرات خلال اليوم، وتظهر فوائد اليانسون في تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتنظيم إفراز إنزيمات العصارة البنكرياسية مما يعزز عملية الهضم ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأطفال، وهو مثالي للأطفال الذين يعانون من السمنة، فهو قادر على تغيير نمط الحياة وعودتهم للوزن المثالي، ويمكن ان يشربوه على مدار اليوم بدلًا من العصائر المسكَّرة والمياه الغازية بفضل طعمه الشهي ورائحته العطرة، فلا يجعل الأطفال ينفرون من شربه.

فوائد اليانسون النجمي للتنحيف

اليانسون النجمي هو نبات مختلف عن اليانسون، ولكن يتشابه الإثنان في الفوائد والمكونات إلى حد كبير، ويمكن شرب شاي اليانسون النجمي للتنحيف بفضل قدرته على حرق الدهون وتقليل نسبة السكر والكوليسترول بالدم، وبفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها فهو يحافظ أيضًا على صحة القلب وأداء أجهزة الجسم في المجمل.

فوائد اليانسون والكمون للتنحيف

يمكن تصنيف الكمون ضمن المكونات السحرية الطبيعية الناسفة للدهون والمساعدة على التخسيس، فهو يعزز من قدرة اليانسون على فقدان الوزن وحرق الدهون وعلاج مقاومة الأنسولين وإدرار البول، ويساعد اليانسون على تحسين طعم مشروب الكمون المغلي، ويعمل هذا الخليط أيضًا على تحسين أداء الجهاز الهضمي وتسهيل الهضم ومنع تكون الغازات.

فوائد اليانسون والزنجبيل للتنحيف

الزنجبيل هو من أشهر النباتات التي تساعد على فقدان الوزن بسرعة وفاعلية، فهو يمنع امتصاص جزء كبير من الدهون من خلال الأمعاء، ويساعد على حرق الدهون بالجسم أيضًا، وعند إضافته لليانسون يمكن الحصول على نتائج مبهرة، خاصة عند تناول كوب من الزنجبيل المغلي واليانسون ثلاث مرات يوميًا قبل الوجبات.

الكمون والشمر واليانسون للتنحيف

من المعروف عن الشمر أنه مقوي جنسي للرجال، كما يمكن أن يساعد في التخفيف من المشكلات المتعلقة بالمثانة والبروستاتا، لذلك فإن إضافته يزيد من فوائد اليانسون للرجال، حيث أن بذور الشمر تحتوي على مادة تسمى الصابونين Saponin، والتي تساعد في إفراز هرمون التستوستيرون مما يزيد الرغبة الجنسية لدي الرجال.

بالنسبة لخليط الشمر مع الكمون واليانسون ودوره في التنحيف وخسارة الوزن، فيمكن القول بأنه خليط مثالي لحرق الدهون، فالثلاثة يساعدون على ما يلي:

تقليل نسبة الدهون والكولسترول في الدم، بالإضافة إلى قدرتهم على حرق الدهون المخزنة في منطقة البطن والأرداف.

معالجة الأعراض التي قد تصاحب الحميات الغذائية مثل اضطرابات المعدة والإمساك والانتفاخ.

تعزيز صحة القلب وتنشيط الدورة الدموية.

مما سبق يتضح أن اليانسون يساعد في التخسيس بفضل خواصه الحارقة للدهون، ويمكن إضافته إلى العديد من مشروبات التخسيس ليعزز من قدرتها ويمنحها طعمًا رائعًا ليشجع على الاستمرار في الحمية.