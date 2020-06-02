بذور الشيا قد لا تكون سحرية، ولكنها مفيدة جداً، بذور الشيا هي بذور إسبانية تنمو في المكسيك، ويطلق عليها بالعربية بذور القصعين الإسباني، أو المريمية الإسبانية Salvia hispanica.

تعتبر بذور الشيا غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل: احماض أوميغا (3)، والكربوهيدرات، والبروتينات، والألياف الغذائية، وكذلك الكالسيوم ومضادات الأكسدة.

وملعقتين من بذور الشيا، تعادل 139 سعرة حرارية، بجانب 4 غرام من البروتين، و9 غرامات من الدهون، و12 غراماً من الكربوهيدرات، و11 غراماً من الألياف الغذائية، بالإضافة الى الفيتامينات والمعادن.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد بذور الشيا للأطفال:

1- مصدر جيد للبروتين:

أصبح من المعروف أن بذور الشيا هي مصدر جيد للبروتين. حيث نجد حوالي 16 غرام من البروتين لكل 100 غرام من بذور الشيا. والبروتين بلا شك هو مفيد كثيراً للأطفال فهو يساعد على بناء العضلات.

2- الحفاظ على الطاقة:

ولعل هذه من أهم فوائد بذور الشيا للأطفال، حيث أنه عند تناول بذور الشيا فإنه لا يتم امتصاص الكربوهيدرات بسرعة ويتم اطلاق سراحها ببطء في مجرى الدم. وتأكدي عند إطعام طفلك بذور الشيا بأنه سيشعر بالشبع لفترات طويلة.

3- الألياف:

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف الغذائية، فكل 100غرام من بذور شيا تحتوي على 34 غرام من الألياف الغذائية. وهذه الكمية من الألياف مفيدة جداً في تطهير الجهاز الهضمي من خلال القضاء على الإمساك.

4- الأحماض الدهنية:

تعتبر بذور الشيا مصدراً جيداً للأحماض الدهنيةهي مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميغا 3. وهي مفيدة جداً لنمو الدماغ وتعزيز البصر لأطفالك.

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