مخاطر وأضرار تهدد مولودك الرضيع في بيتك

كل أم تريد أن يحظى طفلها الرضيع بالأمان في البيت، لكن إعداد بيتك بطريقة آمنة لا يعني تغطية الفتحات الكهربائية فقط، هناك العديد من الأخطار التي تترصد في بيتك والتي يمكن أن تشكل تهديدًا على سلامة أطفالك، من حوض الاستحمام إلى مواد التنظيف إلى طعام القطط،وفي هذا المقال نقدم لكِ الأخطار السبعة الموجودة في بيتك:

1- تهديدات حوض الاستحمام

يمكن أن يتحول وقت الاستحمام إلى وقت خطر إذا لم تتخذي إجراءات الأمان الصحيحة، أولا يجب أن يكون حوض الاستحمام صغيرًا بحيث يمكنك الإمساك بطفلك من جميع الاتجاهات، مصنوعًا من مادة لينة / بلاستيكية أو مطاطية لا تسبب الكدمات للطفل. ثانيا يجب أن تكوني موجودة قرب الحوض كل الوقت مهما حصل يجب أن لا تتركي الطفل بدون مراقبة في حوض الاستحمام، ثالثاً يجب استخدام ماء فاتر معد مسبقا والابتعاد عن استعمال الدش أو الحنفية مباشرة لتفادي التعرض للحرق، ويمكن تعديل سخونة الماء عن طريق تعديل درجة السخونة من المرجل مباشرة.

2- أضرار أول أكسيد الكاربون

أول أكسيد الكاربون، هوغاز سام خال من اللون أو الطعم أو الرائحة واستنشاقه يمكن أن يحرم دماغ مولودك الجديد وأعضائه الداخلية من الأوكسجين ويؤدي إلى الاختناق في ظرف دقائق. لذا تأكدي من عدم ترك الطفل في مكان يتواجد به مصدر للغاز، قومي بتفقد فرنك ومدخنتك للتسربات والعوائق للحفاظ على سلامة المولود الجديد.

3- أخطار الحيوانات الأليفة

قد تعتبر قطتك أو كلبك جزءًا من عائلتك، لكن قطتك أو كلبك الصغير اللطيف يمكن أن يعرض رضيعك إلى الإصابة بخطر toxoplasmosis، الذي يمكن أن يوجد في صندوق الفضلات، سواء قمتِ بإفراغ صندوق الفضلات أو تركتِ قطتك تصعد على الأسطح في المطبخ، تأكدي من غسل هذه المناطق واليدين بشكل آمان للتخلص من هذه الطفيليات التي يمكن أن تنتقل الى الانسان، بالإضافة، يفضل ابعاد الحيوانات الأليفة عن الأطفال في مرحلة النمو المبكرة.

4- مخاطر الاختناق

وفقًا لسلامة المنتجات الإستهلاكية CPSC.gov، تستلم لجنة سلامة البضائع الاستهلاكية حوالي 15 تقريرًا عن حالات وفيات بسبب الاختناق بين الأطفال الأقل من سن ثلاثة أعوام، بشكل رئيسي الأجسام الصغيرة التي يجب أن لا تكون في متناول يد الأطفال.

5- مخاطر السقوط

يعتبر سقوط الاطفال الرضع عن الأثاث خطرًا شائعاً جدًا، لذا احرصي على وضع الطفل في سريره دائماً أو في مكان آمن به حواجز مع مراقبته باستمرار وتجنبي ترك الطفل على الكنبة أو سريرك، مهما كان عمره، لأن الأطفال يمكن أن يتحركوا في سن صغيرة.

6- النوم الآمان

تجنبي وضع الطفل الرضيع أو المولود الجديد في نفس سريرك أثناء النوم، العديد من ألأطفال يموتون بالاختناق بسبب التفاف الشرشف عليهم أو الوسادة، لذا تأكدي من أن طفلك ينام في سريره في كل الأوقات حتى اثناء الرضاعة، وتجنبي ارضاع الطفل في وضعية الاستلقاء.

7- منتجات الأطفال

تجنبي المنتجات التجارية المخصصة للأطفال، الشامبو، الحفاظات، قناني الحليب وغيرها من المنتجات غير الآمانة التي لا يعرف مصدرها أو مكوناتها.

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