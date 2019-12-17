ما هي أهم فوائد بذور الكتان؟ ما هي فوائد بذرة الكتان للقولون؟ وما القيمة الغذائية التي تحويها هذه البذور؟ وما هي استخدامات بذور الكتان؟

يحتوي بذرة الكتان على الكثير من المواد الكربوهيدراتية ونسبة من السكر، وتحتوي أيضاً على الألياف الغذائيّة، والبروتينات، وبذور الكتان غنيّة بالكثير من المعادن، مثل: الحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور، وبعض الفيتامينات، مثل: فيتامين B2، وفيتامين C، وفيتامين B6، وفيتامين B5.

ويوجد في بذور الكتان أيضاً أحماض دهنيّة، وبعض الأحماض مثل: حمض الفوليك، وحمض اللينوليك، وحمضَ ألفا لينولينيك، ومواد مضادة للأكسدة، ومركبات الليجنين، وأوميجا3، وأوميجا6.

ومن أهم فوائد بذور الكتان للقولون

- يعالج حساسية القولون.

- يُعالج قرحة القولون (الأمعاء الغليظة).

- يُساعد في علاج التهابات التي تحدث في الأمعاء الغليظة أي القولون ومواجهتها.

- يعالج توتّر القولون العصبي.

- مليّن طبيعيّ للأمعاء الدقية والغليظة (القولون).

- يحدّ من الجيوب التي تظهر في القولون مع تقدّم العمر.

- وجود المواد المضادة للأكسدة تمنع ظهور الأورامة سواء كانت الحميدة أو غيرها.

أما فوائد بذور الكتان بشكل عام

- علاج الإمساك

- الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب

- الحماية من الإصابة بالسرطان

تخفيف اعراض سن الياس

تحسين الوظائف الادراكية

معالجة مشاكل الجلد مثل الاكزيما

دعم جهاز المناعة

علاج السعال

علاج المشاكل الهرمونية.

استخدام بذور الكتان

ما يجدر ذكره هو بأن الاحماض الدهنية التي تحتوي عليها بذور الكتان حساسة للاكسدة، ويجدر استخدامها في فترة لا تزيد عن اسبوعين منذ شرائها مطحونة.

يستخرج زيت من هذه البذور يماثل زيت الزيتون الاحادي في فوائده وتركيبه يعرف بالزيت الحار أو زيت السيرج ويمكن استخدامه بدل زيت الزيتون وزيت عباد الشمس.

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