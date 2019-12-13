فوائد التين المجفف في زيادة وإنقاص الوزن

ويحتوي التين المجفف على نسبه عالية من السعرات الحرارية عكس التين الطازج، لذا فهو يعد خياراً صحياً لزيادة الوزن، ويحتوي التين المجفف على العديد من الألياف، الفيتامينات مثل، بـ1. ب2. ب3. ب6. وفيتامين C، وA، E، وحمض الفولك، وحمض البانتثونك، إضافة إلى بعض المعادن مثل البوتاسيوم، لذا فإن تناول كوب من التين المجفف يومياً يحتوي على 370 سعراً حرارياً إضافياً.

3 وصفات مجربة لتسمين الجسم للتخلص من النحافة

غني بالسعرات الحرارية ونسبة عالية من السكريات.

يعمل على زيادة الوزن بشكل صحي.

يعالج التين المجفف نقص المناعة التي تسبب الكثير من الأمراض والتي تؤدي بدورها إلى مشكلة النحافة.

يحتوي على كمية كبيرة من المعادن والعناصر الهامة للجسم.

يقضي بشكل نهائي على نقص الحديد، الأنيميا، نقص الفيتامينات والأملاح في الجسم.

يحتوي التين المجفف على الدهون المشبعة والتي تزيد الوزن من دون أي ضرر.

يعطي الشعور بالرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة.

التين المجفف من الفواكه فاتحة للشهية.

يحتوي على الألياف المفيدة في تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

كيفية استخدام التين المجفف في زيادة الوزن

الطريقة الأولى

التين المجفف والحليب

المكونات:

خمس حبات من التين المجفف

ربع ملعقة صغيرة من حبات اليانسون غير المطحون

كوب من الحليب

تفاصيل إعداد واستخدام وصفة التين المجفف لزيادة الوزن

ارفعي الحليب على نار هادئة حتى يصبح دافئاً ثم أضيفي إليه التين المجفف واليانسون.

تناولي الخليط في صباح اليوم التالي وقومي بإعداد نفس الوصفة لتناولها مساء نفس اليوم.

احرصي عزيزتي على تناول الخليط مرتين يومياً.

الطريقة الثانية

التين المجفف واليانسون للتخلص من النحافة

المكونات:

ملعقة من اليانسون المطحون

خمس حبات من التين المجفف

تفاصيل إعداد واستخدام وصفة التين المجفف لزيادة الوزن

أحضري وعاء مناسباً وضعي بداخله التين المجفف واليانسون، ثم ارفعيه على نار هادئة، اتركيه لبضع دقائق إلى أن يصبح دافئاً.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد قليلاً حتى تتجانس المكونات.

تناولي المزيج في صباح اليوم التالي.

احرصي على تناول هذه الوصفة مرتين يومياً صباحاً ومساءً.