فوائد بذور دوّار الشّمس للبشرة 

يحتوي ربع كوب من بذور دوار الشمس على 190 سعرة حراري، و 16 غرام من الدهون، و 6 غرامات من البروتين، و 4 غرامات من الألياف، وهناك فوائد كثيرة وعديدة لبذور دوار الشمس للوجه، ومنها:

1- إنتاج صبغة الميلانين: تحتوي بذور دوار الشمس على النحاس الضروري لإنتاج صبغة الميلانين في الجسم، وهي المسؤولة عن إعطاء اللون للبشرة وحمايتها من التّلف الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

2- حماية الجلد من العديد من الأمراض الجلدية: إذ تشجّع بذور دوار الشمس إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الوجه نتيجة احتوائها على العديد من الأحماض الدّهنية، كما تساهم في الحماية من العديد من الأمراض الجلدية ومُكافحة العدوى الفطرية وتهدئة التهاب الجلد والإكزيما.

3- ترطيب البشرة: حيث ترطّب بُذور دوّار الشمس البشرة بشكل كبير، كما أنّها توفّر حاجز حماية نتيجة احتوائها على حمض اللينوليك.

4- التقليل من حب الشباب: إذ تحتوي بذور الشمس على نسبة قليلة جدّاً من السكر الذي تسبب كثرته حب الشباب، وقد ذكرت بعض الدراسات أنّ إدراج بذور دوار الشمس في النظام الغذائي ضمن كميات معينة يُساعد على تقليل حب الشباب ويُحافظ على نضارة البشرة.

5- تحسين صحة الجلد: أظهرت الدّراسات أنّ فيتامين هـ الموجود في بذور دوار الشمس الذي يعد أحد مضادات الأكسدة يحافظ على البشرة بشكل صحي وقوي فيبقيها شابة.

6- تحسين الصحة العامة للبشرة: وذلك بسبب احتوائه على فيتامين E والدهون الأساسية التي ترطّب البشرة وتحميها من الشمس والملوثات الخارجية، كما تحمي الجلد من علامات التقدم في السن.

زيت بذور دوار الشّمس وكيفية استخدامه للبشرة:

يُصنع زيت بُذور دوار الشّمس نتيجة تعرض بذور دوار الشمس الحلو للضغط، فتنتج زيتاً ذا لونٍ أصفر باهت بعض الشّيء، ويحتوي هذا الزيت على نسبة عالية من الدهون المُتعددة غير المُشبعة مما يجعله مناسباً للاستخدامات التجميلية.

ويستخدم هذا الزيت لإزالة الجلد الميت من الجسم والوجه، والطريقة هي:

المكونات:

- بياض بيضة واحدة.

- ملعقة صغيرة من العسل.

- ملعقة صغيرة من زيت دوار الشمس.

طريقة التحضير:

- تُخلط جميع المكونات مع بعضها.

- يُوضع القناع على الوجه ويُترك مُدة 20 دقيقة.

- يُغسل الوجه بالماء الدافئ.

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