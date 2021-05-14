فوائد بعض الأطعمة مسلوقة!

إن فكرة اللذة وعدمها يمكن أن تتلاشى أمام فوائد كبيرة يستطيع الإنسان تحصيلها بحفاظه على تناول بعض الأطعمة المسلوقة.

ويعلل الخبراء ذلك بأنه عند ’’سلق‘‘ الطعام تتكسر المركبات المعقدة الموجودة إلى مركب بسيط مما يجعله سهل الهضم.

وقد أحصى خبراء التغذية 7 فوائد يمكن تحقيقها بالحفاظ على الطعام المسلوق وهي أنه يساعد على إنقاص الوزن، وتحسين نسيج الجلد، ومنع الحموضة، ومنع ظهور حصى الكلى، ويخفف التهاب المعدة، ويعزز نمو الشعر أيضًا.

وفيما يلي بعض الأطعمة التي ينصح الخبراء بالحفاظ على تناولها مسلوقة:

البطاطس:

يعتبر سلق البطاطس أفضل الخيارات لتقليل محتوى الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالقلي، حيث يشير خبراء التغذية إلى أن تناول البطاطس المسلوقة من أفضل الطرق لملء معدتك دون قلق بشأن زيادة الوزن.

البيض:

البروتين الموجود في بياض البيض المسلوق مفيد للغاية لصحتك، حيث يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، ويمكنك إضافة القليل من الفلفل لجعل بيضك أكثر لذة وصحة.

الفاصوليا الخضراء:

تحتوي الفاصوليا الخضراء المسلوقة على 4.0 غرام من الألياف، وبعضها من الألياف القابلة للذوبان.

وقد تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول الضار، ومستويات الكوليسترول الكلية، أيضًا فقد يدعم صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب.

البقول:

أظهرت الدراسات أن تناول البقول المسلوقة يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويقلل من ضغط الدم ويساعد في إدارة وزن الجسم، وهي جميع عوامل الخطر لأمراض القلب، فالبقول منخفضة في الدهون المشبعة والمتحولة وغنية بالألياف القابلة للذوبان.

الذرة:

تحتوي الذرة المسلوقة على فيتامينات ’’ب‘‘ الصحية، والتي تعتبر مهمة لصحتك العامة، كما تزود الذرة أجسامنا بالمعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز.

البروكلي:

يمكن غلي البروكلي وجميع الخضروات الصليبية الأخرى قبل الأكل لتحسين فوائده.

ومعروف أن البروكلي غني بالعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الألياف وفيتامين ’’ج‘‘ وفيتامين ’’ك‘‘ والحديد والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على بروتين أكثر من معظم الخضروات الأخرى.

الجمبري:

يعتبر الجمبري أو أي نوع آخر من المأكولات البحرية أكثر العناصر الغذائية صحية عندما يتم سلقه، فالحرارة الزائدة تدمّر المعادن الحساسة الموجودة في هذه الأطعمة.

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