رجيم عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر يرغب الكثير من السيدات من التخلص من الوزن الزائد بسرعة للإستمتاع بلبس العيد وللتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ويعتمد الريجيم بشكل أساسي على البروتينات مع الإقلال من النشويات والسكريات .

ومع إتباع هذا الريجيم يمكنك انقاص الوزن 5 كيلوجرام خلال ثلاث أيام:

عند الاستيقاظ:

2 كوب ماء مع نصف ليمونة

الإفطار:

1 كوب من الشاي أو القهوة + 4/1 كوب لبن خالي الدسم أو 2 ملعقة كريمر

+ 1 كعكة أو 2 بيتى فور

أو2 توست +1 جبنة + ملعقة مربى (باقي أيام الأسبوع بعد العيد

(السناك: (بعد ساعتين)

1 فاكهة

الغذاء:

قطعة بروتين مشوي أي نوع في حجم 120 جرام (نصف كف اليد)

+ سلطة + خضار

السناك: (بعد ساعتين)

كوب من الليمون أو الجيلي السادة

السناك: (بعد ساعتين)

كوب من الزبادي خالي الدسم

العشاء :

بيضة أو تونة أو 2 لانشون فراخ

أو 3 ملاعق جبنة فيتا لايت + سلطة

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