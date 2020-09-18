فوائد تدليك شحمة الأذن للأطفال

شحمة أذن الطفل ليست مرتبطة بجذبها لكي توبخيه، ولا هي مخصصة لكي تثقبيها وتضعي بها قرطاَ، بل يمكن أن تكون بوابة مرورك لفك شفرة جسد طفلك، وتخليصه من بعض المشاعر، ولذلك تقدم لك أستاذة علم الطافة سهاد عبد المولى، هذه النصائح والفوائد لتدليك شحمة أذن الطفل كالآتي.

التدليك بطريقة النقر

عندما يبكي طفلك يمكنك تدليك شحمة أذنه، فسوف يتوقف عن البكاء بعد دقيقتين.

في حال " زن" الطفل لسبب مبهم، وشعوره بالقلق والتوتر الذي ينتقل إليك، يمكنك تدليك شحمة أذنه أيضاً فسوف تلاحظين أنه يبتسم.

في حال رفض طفلك لتناول طعاماً جديداً يمكنك تدليك شحمة أذنه، فهذه طريقة لكي يبدأ الطفل بالشعور بالرضا.

تدليك شحمة الأذن لتسكين الأوجاع

تسكين أوجاع الرضع

حسب الخبرات الصينية في علم طاقة المكان" الفينج شوي" يرتبط تدليك شحمة أذن الإنسان في تسكين أوجاعه.

وتعتمد نسبة تسكين الأوجاع على إتباع الطريقة الصحيحة في التدليك، ولذلك فيجب أن تتعلمها الأم.

يمكن للأم أن تدلك شحمة اذن طفلها الوليد لأن شكل لاأذن يذكره برحمها، حيث أنه في عام 1951م أعلن الطبيب الفرنسي نوجيه رام أن الأذن تضم نقاط وخز رديفة أي مقابلة ومماثلة تؤثر على جميع أعضاء الجسد، ولذلك استغل الصينيون ذلك في علاجاتهم المتوارثة.

تدليك شحمة الأذن للإسترخاء

التدليك لنوم المولود

توصلت اختصاصية تدليك الأطفال بمركز الولادة الطبيعية بميونيخ الألمانية الخبيرة ماريا بويغر فولف إلى أن تدليك شحمة اذن المولود تساعده على الإسترخاء والنوم والهدوء.

بناء على ذلك فقد أوصت ماريا بويغر فولف بأن يتم تدليك أذن الطفل بواسطة زيت نباتي صحي مثل زيت الزيتون.

كما أوصت بطريقة تدليك معينة تعتمد على التدليك بحركة دائرية بإصبع واحد.

ثم التربيت على الأذن بالاتجاه إلى الأسفل بطريقة النقر.

وفي النهاية يتم سحب شحمة الأذن بلطف إلى الأسفل، وسوف تلاحظين نوم الطفل بعد هذه الطريقة.

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