فوائد تناول البيض مع الحليب معاً

لا يحبّذ بعض الناس فكرة تناول البيض النيئ لتعزيز الصحّة، حيث يعتقد البعض أن سلبياته تفوق إيجابيّاته، وأنّ تناوله يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى المنتقلة عن طريق الغذاء مثل بكتيريا السالمونيلا؛ ويمنع امتصاص البيوتين وفيتامين هـ في الجسم، ويرى خبراء التغذية أن الإصابة ببكتيريا السالمونيلا لا تقتصر على تناول البيض النيئ، لذلك لا حاجة للخوف من تناول البيض النيئ مع الحليب حيث يعتبران من العناصر الغذائية المهمّة جداً لصحّة الجسم، كما يعتبر الخبراء أن أفضل طريقة لتناول البيض والحصول على عناصره الغذائية هي تناوله نيئاً.

وعلى الرغم من الفوائد العديدة لكل من البيض والحليب على حدة، واعتقاد الرياضيّين أنّ استهلاك مزيج من البيض النيء والحليب يزوّد أجسامهم بالكمية التي تحتاجها من البروتين لبناء العضلات، إلا أنّه لا توجد دراسات تتحدث عن فائدة تناولهما معاً.

وفي الحقيقة يُعدّ الحليب والبيض من أفضل مصادر البروتين، حيث يحتوي البيض على الأحماض الأمينية التسعة، ولكن من الناحية الصحيّة فقد أظهرت الدراسات أنّ استهلاك البيض النيء يُقلِل من عملية امتصاص الجسم للبروتينات، حيث يصل امتصاصها لـ 50% فقط على عكس البيض المطهوّ؛ الذي يبلغ امتصاص البروتين منه حوالي 90%، إلا أنّ نسبة امتصاص الفيتامينات منه تقل، كفيتامين أ، وب5، والفسفور، والبوتاسيوم.

وفيما يتعلق بالسلامة الغذائية فقد يحتوي البيض النيء على نوع من البكتيريا الضارة والمسببة للأمراض والتي تُدعى بالسالمونيلا، فقد تسبب التسمم الغذائي، لذلك يُوصى بتجنُّب تناوله، فقد تؤدي هذه العدوى إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، وخاصة في بعض المجموعات المعرّضة لخطر المضاعفات بشكل أكبر مثل الأطفال الرضع، والحوامل، وكبار السن.

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