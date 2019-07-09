ما هي الفواكه التي تحتوي على الزنك؟

يعتبر الزنك من المعادن الأساسية الضرورية لصحة الجسم، ونمو الأنسجة والخلايا بشكل سليم، كما يعتبر من العناصر النادرة التي لا تخزن في الجسم، لذلك يجب استهلاكه بشكل يومي للمحافظة على مستويات مناسبة منه للمحافظة على بعض العمليات الحيوية التي تتم في الجسم.

وتختلف الكمية اليومية الموصى بها من الزنك باختلاف العمر والجنس والحالة الطبية، حيث تتراوح الكمية اليومية للرجال فوق سن التاسعة عشرة حوالي 11 ملليغرام، بينما تتراوح الكمية اليومية للنساء بحوالي ثمانية ملليغرامات.

ويتوفر الزنك في الأطعمة الغنية بالبروتين؛ كاللحوم، والمكسرات، والبقول، والحبوب الكاملة، والفواكه، والقمح، والزنجبيل، والسردين، ولحوم الأبقار، وفول الصويا، كما تفرزه بعض أجهزة الجسم؛ مثل: الغدة اللعابية، والبنكرياس، وغدة البروستاتا.

ومن الفواكه التي تحتوي على الزنك:

المشمش الطازج: يحتوي كوب واحد على حوالي 33ملغم من الزنك.

المشمش المجفف: يحتوي كوب واحد على حوالي 0.51ملغم من الزنك.

الأفوكادو: يحتوي كوب واحد على حوالي 0.96ملغم من الزنك.

الموز: تحتوي كل ثمرة على حوالي 0.23ملغم من الزنك.

العليق: يحتوي كل كوب من العليق الطازج على حوالي 53ملغم.

الكيوي: يحتوي كل كوب من شرائح الكيوي على حوالي 25ملغم.

الخوخ: يحتوي كل كوب على حوالي 77ملغم من الزنك.

الزبيب: يحتوي كل كوب على حوالي 32ملغم من الزنك.

التوت: يحتوي كل كوب على حوالي 52ملغم.

الفراولة: يحتوي كل كوب على حوالي 23ملغم.

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