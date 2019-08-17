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فوائد تناول السمك النيء

منشور 17 آب / أغسطس 2019 - 07:00
تناول السمك النيء لا يلحق الضرر بالصحة إن كانت في مطاعم مصادرها موثوقة
تناول السمك النيء لا يلحق الضرر بالصحة إن كانت في مطاعم مصادرها موثوقة
يعتبر السوشي من المأكولات الصحية، لأنه مصنوع من السمك والأرز المسلوق، ولا يحتوي على الدهون المضرة بالصحة.
 
ولكن بعض أنواع السوشي كالساشيمي، وبعض لفائف الماكي، مصنوعة من السمك النيء، باستخدام سمكتي التونا والسلمون غالباً.

فوائد متعددة
هذه الأسماك تعتبر مصدرا ممتااز لدهون الأوميغا 3 التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين وتخفف من ارتفاع الكوليسترول في الدم. كما أنها تساعد على الوقاية من مرض الزهايمر وحماية خلايا الدماغ من التلف. بالإضافة إلى أن الأوميغا 3 تحارب التهابات الجسم.

هل السمك النيء مسموح إجمالاً؟
تناول السمك النيء لا يلحق الضرر بالصحة، إن كانت في مطاعم مصادرها موثوقة، إذ أن هذه الأسماك النيئة يجب التعامل معها بعناية فائقة، ولصناعة السوشي منها، يجب أن تكون طازجة، ومحفوظة في درجة حرارة معينة. وفي حال عدم مراعاة هذه الشروط، سيزداد خطر إصابة الجسم بالتسمم الغذائي، الذي تتمثل أعراضه بالغثيان والقيء والإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم.. ما يستدعي أحياناً، الذهاب إلى المستشفى.

من جهة أخرى، هناك فئات يمنع عليها نهائياً تناول السمك النيء كالأطفال والمسنين، والأشخاص الذين يتناولون أدوية لتقوية الجهاز المناعي والنساء الحوامل. تناول هؤلاء للأطعمة النيئة يعرضهم أكثر من غيرهم للإصابة بالتسمم الغذائي.

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