فوائد تناول السمك النيء

يعتبر السوشي من المأكولات الصحية، لأنه مصنوع من السمك والأرز المسلوق، ولا يحتوي على الدهون المضرة بالصحة.

ولكن بعض أنواع السوشي كالساشيمي، وبعض لفائف الماكي، مصنوعة من السمك النيء، باستخدام سمكتي التونا والسلمون غالباً.