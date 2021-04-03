فوائد تناول تفاحة واحدة على الريق

يعتبر التفاح أحد الفواكه المألوفة ذات الشعبية الواسعة، ويتوفر في مجموعة متنوعة من الأشكال والألوان، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل: مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف الغذائية، فما أهم فوائد التفاح على الريق؟

ويمنع تناول التفاح على الريق من أكسدة الدهون في الجسم، يخفّض من الكولسترول في الدم، ينظّم كميّات السكر الموجودة في الدم، كما أنه يقوي العظام ويزيد من كثافتها وصلابتها، ويحميها من الترقّق وخاصّةً عند الأطفال.

تناول التفاح على الريق صباحًا بعد كأس من الماء، سوف يلعب دورًا رئيسيًا في تنقية جسمك في السموم، وتزويدك بقدر كبير من الطاقة للقيام بأنشطة الحياة المختلفة، كما يفضل أن تكون الفاكهة أول شيء يتم تناوله في الصباح، وفي فترة ما بين الإفطار والغداء، وفي المساء كوجبة خفيفة، وفقا لموقع ويب طب.

فقد يساعد تناول التفاح قبل نصف ساعة على الأقل من تناول الوجبة في التحكم في الإفراط في تناول الطعام، حيث إن ذلك يسمح لك بإدخال غذاء منخفض السعرات الحرارية إلى معدتك، كما أنه غني بالألياف التي تساهم بشعورك بالشبع والامتلاء لفترة طويلة وتأخير عملية الهضم>

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