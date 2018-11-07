حان الوقت لاكتشاف فوائد ثمرة الحب

أفضل المواسم لقطفها وتناولها طازجة هو فصل الصيف

تعدّ ثمرة الحب (Passion Fruit) أو الجارناديلا الصفراء أو الارجوانية، وهي من الثمار الشهية التي تكثر زراعتها في المناطق الاستوائية والافريقية، يرجح اصلها الى البرازيل حيث تعتبرها الباراغواي زهرتها الوطنية، وتقدم كعصير شعبي. تصنف من انواع العنب، ذات شكل بيضاوي مائل الى دائري، بقشرة خارجية سميكة، طعمها ما بين الحامض والحلو، ورائحتها عبقة.

أفضل المواسم لقطفها وتناولها طازجة هو فصل الصيف، ولكن توافرها في الأسواق يكون خلال السنة. تحفظ في مكان بارد وتبقى لمدة يومين الى ثلاثة أيام صالحة للاكل، تضاف الى العصائر وبعض المعجنات والحلويات، والى المثلجات والبوظة لإعطائها نكهة مميزة.تحتوي على المعادن كالكالسيوم، الفوسفور، الحديد، النحاس والمغنيسيوم، والفوليك والفيتاميناتA,C .

وتلفت اختصاصية التغذية والصحة العامة ميرنا الفتى عبر موقع " النهار" إلى أهمية تناولها لفوائدها العديدة منها:

- تقي من الالتهابات لاحتوائها على مضادات الاكسدة.

- تخفض نسبة الكوليستيرول في الدم وتنظمه.

- تلين المعدة والامعاء وتقي من حالات الامساك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الالياف.

- تقوي الجسم وتزيد مناعته لاحتوائها على مضادات الاكسدة.

- تقي من نزلات البرد وتعالجها لاحتوائها على نسبة من الفيتامين C.

- تقي الجسم من امراض السرطان وخصوصا سرطان القولون.

- تضاعف صحة البصر وتقويه لاحتوائها على فيتامين A.

- تعدل وتنظم ضربات القلب لاحتوائها على معدن البوتاسيوم.

- تنظم وتخفض مستوى ضغط الدم في الجسم.

- تعتبر من الاغذية المهمة للرياضيين لاحتوائها على الكربوهيدرات.

- تصنع من بذورها مستحضرات التجميل، والكريمات والشامبو لتغذية الشعر لاحتوائها على الكولاجين الطبيعي.

- يمكن تناولها مساء لكونها تساعد في النوم، وتسنخدم زهرتها لتسكين الآلام.

- وتنصح الفتى بتجنب الإكثار من تناولها حتى لا تتسبب في بعض أنواع الحساسية.

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