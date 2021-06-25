فوائد جمالية ومنزلية للطباشير.. اعرفي عنها لأول مرة

يعتبر الطباشير رفيق مستمر معنا منذ الطفولة ولكن الكثير لا يدري أن فوائد الطباشير لا تقتصر فقط على إستخدامه في الرسم والكتابة ولكنه يمتلك العديد من الفوائد الاخرى التي توفر عليكِ الوقت والمجهود في العناية بنفسك و منزلك.

إليكِ أبرز فوائد الطباشير التي ستجعلكِ تشعرين بالاندهاش عند تجربتها:

إزالة البقع الدهنية:

نشعر بالانزعاج الشديد عندما تتلطخ ملابسنا ببقع الطعام مثل البيتزا والبرجر وغيرها من الوجبات التي من الممكن أن تترك على ملابسنا بقع دهنية؛ حتى تتخلصي من هذه البقع افركي قطعة من الطباشير عليها لمدة 10 دقائق وبعدها امسحي آثار الطباشير واغسلي البُقعة بطريقتك المعتادة.

تحافظ على الفضة والإكسسوارات:

تستطيعين الحفاظ على اكسسواراتك من التحول للون الأسود وذلك بوضع قطعة من الطباشير داخل صندوق اكسسوارتك وليس ذلك فقط يمكنكِ أن تحافظي على بريق الملاعق والأواني المصنوعة من الفضة وذلك بوضع معهم قطعة طباشير فهي تمتص الرطوبة التي تُسبب بهتان الفضة.

منع العفن والروائح الكريهة:

إذا كانت خزانة ملابسكِ كبيرة وتحتوي على عدد كبير من الملابس فمن الممكن أن تواجهِ مشكلات مزعجة مثل العفن والرائحة السيئة لذلك عليكِ وضع قطع الطباشير في أماكن متفرقة داخل الخزانة؛ مسامية الطباشير تمتص أي عفن أو رطوبة داخل الخزانة.

منع الصدأ:

يساعدكِ الطباشير على منع إصابة أدواتك مثل المقص أو المفك بالصدأ ضعي الطباشير داخل صندوق الأدوات حتى يمتص الرطوبة ويمنع تكون الصدأ فوق الأشياء.

حماية المنزل من الحشرات:

إذا كنتِ تعانين من مشكلة وجود الحشرات وخاصةً النمل في منزلكِ، يمكنكِ استخدام الطباشير للتخلص من هذه المشكلة عن طريق رسم خطوط عند حواف النوافذ والأبواب وخزانات المطبخ والأماكن التي تعرفين أن النمل يأتي منها وبعدها لن ترى نملة داخل منزلك.

التخلص من اصفرار الملابس البيضاء:

مع مرور الوقت، تظهر البقع الصفراء التي تفسد ملابسك أو مفروشاتك البيضاء لذلك جربي فرك البقع الصفراء بالطباشير ثم اغسليها بانتظام وبعد عدة غسلات ستجدين عودة الأقمشة مرة أخرى للونها الأبيض واختفاء البقع الصفراء.

إزالة البقع على الجدران:

إذا كان هناك بقع وخطوط على الجدران التي يُسببها طفلك أو حيوانك الأليف، يمكنكِ إصلاح هذه المشكلة بإستخدام الطباشير، افركي قطع الطباشير بنفس ألوان الطلاء على البقع وستجدي الحائط كما لو كان معاد دهانه مرة أخرى.

ينظف الاظافر ويمنحها مظهر صحي:

وفري اموالك التي تنفقيها داخل صالونات التجميل لتحصلي على أظافر جميلة وصحية، افركي الطباشير في فرشاة صغيرة و استخدميها لتنظيف أظافركِ وهذه الطريقة ستخلصك من الشوائب العالقة تحت أظافرك وتمنحكِ مظهراً جمالياً وصحياً رائعاً.

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