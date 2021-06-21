جميلة البوابة: دليلك الكامل للتقشير الكيميائي

يعد التقشير من أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة، وإذا تم إجراؤه بشكل صحيح، فيمكن أن يمنحك بشرة متوهجة، ولكن إذا حاولت التقشير دون استشارة خبيرة تجميل، فقد يدمر هذا حياتك...

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ما هو التقشير اللطيف؟

دعونا نتحدث أولاً عن آليات التقشير. يمكنك استخدام مقشر أو فرش السيليكون لتقشير بشرتك. تستخدم المقشرات الحبيبات الصغيرة لمنحك ذلك التنظيف العميق ، ولكن إذا لم يتم استخدامها بلطف ، فإنها يمكن أن تسبب تمزقات دقيقة في بشرتك وتضر أكثر مما تنفع.

هنالك مجالات مختلفة من العناية بالبشرة، سواء كانت الطرق المنزلية الشائعة أو تلك التي تتم في الصالونات. سنتعرف الآن على طريقة علمية مختلفة وهي التقشير الكيميائي ، وهي طريقة ألطف لمنحك بشرة نظيفة.

ما هو التقشير الكيميائي؟

التقشير الكيميائي هو استخدام مواد كيميائية للتخلص من خلايا الجلد الميتة والشوائب. يستخدم مواد كيميائية لتقشير البشرة بلطف وإعطائها هذا التأثير المشرق. تستهدف المواد الكيميائية المختلفة الاهتمامات وأنواع البشرة المختلفة. لكن لا تخف من استخدام مقشر كيميائي! إنه ليس مخيفًا كما يبدو ، في الواقع ، إنه ألطف من المقشرات الجسدية وينصح به العديد من أطباء الأمراض الجلدية. وأنت تستخدم الكثير من هذه المواد الكيميائية قبل فترة طويلة من ملاحظتها ، فقد تم دمجها في غسول الوجه ، والتونر ، والمرطبات ، والأقنعة لسنوات.

AHAs (أحماض ألفا هيدروكسي):

أحماض ألفا هايدروكسي مشتقة من مواد طبيعية وهي أحماض قابلة للذوبان في الماء. تقشر الطبقة الأولى من الجلد وتعمل على الطبقة العليا ، مما يجعل الجلد أكثر نعومة للمس. ينصح بأن يبدأ المبتدئين بتركيز أقل من هذه الأحماض ، وخاصة البشرة شديدة الجفاف أو البشرة الحساسة. لا يمكنك استخدام تركيزات أعلى من هذه الأحماض على الفور وتحتاج إلى بناء تحمل بشرتك لهذه الأحماض. تستخدم أحماض ألفا هيدروكسي من أجل:

تفاوت لون البشرة

الخطوط الدقيقة

توسيع المسام

التصبغ

توفر جميع أحماض ألفا هايدروكسي التقشير ولكن هناك بعض الاختلافات في كل نوع من أحماض ألفا هايدروكسي. بغض النظر عن هذه الاختلافات ، يجب عليك دائمًا ارتداء كريم واقي من الشمس لحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس وحروق الشمس والبقع لأن أحماض ألفا هايدروكسي تجعل بشرتك حساسة للشمس. الأنواع المختلفة من أحماض ألفا هايدروكسي هي:

حمض الجليكوليك:

إنه النوع الأكثر شيوعًا من AHA وهو معروف على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. مشتق من قصب السكر ويوفر قدرًا كبيرًا من التقشير. يحتوي على أصغر الجزيئات في جميع أحماض ألفا هايدروكسي ويتغلغل بعمق في بشرتك ليمنحك التقشير الذي تحتاجه. كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد البشرة المعرضة لحب الشباب على منع انتشارها. إنه رائع للأشخاص ذوي البشرة العادية والمختلطة والدهنية ولكن يمكن أن يهيج البشرة شديدة الجفاف والبشرة الحساسة. إذا كنت مبتدئًا ، فيجب أن تبحث عن المنتجات التي تتراوح نسبتها بين 5 و 10 في المائة ، حيث إنها التركيز المثالي للبشرة الهندية.

حمض اللاكتيك:

وهو حمض ألفا هيدروكسي شائع آخر مشتق من اللاكتوز في الحليب. وهو معروف أيضًا بتقشيره الكبير ، وتأثيراته المضادة للشيخوخة، وتقليل المسام ، وعلاج فرط التصبغ. إذا لم تكن قد استخدمت حمض اللاكتيك مطلقًا ، فيجب أن تجد منتجات يتراوح تركيزها بين 5 إلى 10 في المائة. إنه ألطف من حمض الجليكوليك وهو خيار أفضل لأنواع البشرة الحساسة.

حمض الماندليك:

إنه أخف أشكال أحماض ألفا هايدروكسي وله حجم جزيئي كبير ، مما يسمح له بالعمل فقط على سطح الجلد وهو الخيار الأفضل لنوع البشرة الحساسة. مشتق من مستخلصات اللوز ويساعد في تقليل حجم المسام وتحسين الملمس. يمكن استخدام هذا النوع من AHA من قبل أي نوع من أنواع البشرة لأنه مقشر لطيف للغاية.

أحماض بيتا هيدروكسي (أحماض بيتاهيدروكسي):

إنها أحماض قابلة للذوبان في الزيت وتتعمق في الجلد لفتح المسام وتقليل إنتاج الدهون وإزالة خلايا الجلد الميتة. تستخدم أحماض بيتا هيدروكسي بشكل أساسي لعلاج حب الشباب وأضرار أشعة الشمس. وهو أكثر ملاءمة لأنواع البشرة الدهنية والمختلطة والمعرضة لحب الشباب. يتم تصنيعها بشكل عام للاستخدام اليومي ولكن يجب على المبتدئين البدء باستخدامها مرة أو مرتين في الأسبوع وبناء تحمّلهم للمنتج. أحماض بيتا هيدروكسي لا تجعلك حساسًا لأشعة الشمس ولكن يجب عليك وضع واقٍ من الشمس يوميًا لتجنب المزيد من أضرار أشعة الشمس وحماية بشرتك

حمض الصفصاف:

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من أحماض بيتا هيدروكسي وهو علاج معروف للمشاكل المتعلقة بحب الشباب. كما أنه يقلل من التهاب الجلد وهو نعمة من السماء لنوع البشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب.

(حمض بولي هيدروكسي) PHAs

هذا هو أحدث حمض تم تقديمه إلى عالم التقشير. تندرج تحت عائلة AHA ولكن لها حجم جزيئي كبير جدًا مقارنةً بأحماض ألفا هايدروكسي الأخرى. فهي غير مهيجة وتوفر الترطيب وهي ألطف من أي شكل آخر من أشكال التقشير. هذا المكون ليس مشهورًا جدًا في السوق الهندية وهناك عدد قليل جدًا من المنتجات التي تحتوي على PHA. من الأفضل استخدامه عند دمجه مع مقشرات أخرى ويمكن استخدامه مع أي نوع من أنواع البشرة.

ملاحظة هامة:

يعد التقشير الكيميائي أمرًا رائعًا ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تتذكرها إذا كنت تريد توهجًا مثاليًا.

لا تقشر أكثر من مرتين في الأسبوع

ضع واقيًا من الشمس كل يوم وأعد تطبيقه كل ساعتين

ابدأ ببطء ، ولا تستخدم منتجات عالية التركيز إذا كنت مبتدئًا.

استشر طبيب أمراض جلدية إذا كنت تواجه مشاكل

قم بأبحاثك الخاصة عن المنتجات ثم استخدمها

هذا دليلك إلى التقشير الكيميائي ، أتمنى أن تكون قد تعلمت شيئًا وكان ممتعًا بالنسبة لك!

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