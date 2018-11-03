يعمل زيت جوز الهند على حماية الشعر والجلد من الشمس. ويقول بعض الخبراء أنه يحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس، وقد استخدم كعلاج طبيعي لأجيال عديدة من قبل سكان جزر المحيط الهادئ الأصليين. وهذا هو وسيلة رائعة لتجنب منتجات الحماية من الشمس، والتي يمكن أن تحتوي على العطور السامة، والمواد الكيميائية الضارة وغيرها. لهذا يمكن إستخدامه بدلا من بخاخ حماية الشعر من الشمس المكلف للغاية. ببساطة يمكنك تدليك كمية صغيرة من زيت جوز الهند على شعرك بالتساوي والتأكد من وصوله إلى فروة الرأس. وذلك ليوفر الحماية من الشمس لفروة الرأس، والتي غالبا ما تنسى وهي عرضة لحروق الشمس.

فوائد جوز الهند للبشرة

2- زيت جوز الهند تلف الكلور:

قضاء الوقت في الشمس والكلور في حمامات السباحة يمكن أن يسبب تغييرات غير متوقعة في لون شعرك ويسبب إليه الضرر. يمكنك المساعدة في منع هذا التأثير عن طريق علاج شعرك بزيت جوز الهند قبل دخول حمام السباحة. ببساطة يمكنك ترطيب شعرك بالمياه العادية لفتح بصيلات الشعر. ثم تدليكه مع القليل من زيت جوز الهند على الشعر وفروة الرأس. هذه الطريقة ستساعد في حماية الشعر من الكلور بمجرد دخول حمام السباحة. ولكن زيت جوز الهند قد لا يكون أفضل خيار للشعر الأحمر.

3- زيت جوز الهند أضرار المياه المالحة:

السباحة في البحر يمكن أن تؤدي إلى جفاف الشعر. ويمكنك استخدام نفس الطريقة الموصى بها لمنع تلف الكلور. هذه العملية تساعد شعرك على البقاء مرطب وبراق.

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4- زيت جوز الهند أضرار الرياح:

سواء كنت تلعب الرياضة، أو المشي على الشاطئ، أو إتباع الأنشطة الصيفية المرتبطة بالتعرض للكثير من الرياح. لهذا نوصي باستخدام زيت جوز الهند يوميا للمساعدة في تقليل الأضرار الناجمة عن التعرض للعوامل البيئية. ببساطة يمكنك فرك كمية صغيرة من زيت جوز الهند بلطف على الشعر لمدة دقيقة أو اثنتين، ومشطه بالفرشاة. هذه الطريقة تحمي الشعر وتغذيه في نفس الوقت.

5- صنع شامبو زيت جوز الهند:

يمكنك صنع شامبو للشعر السميك أو الجاف بإستعمال هذه المكونات 1 كوب من الصابون السائل و 1/3 كوب حليب جوز الهند و 1/3 كوب زيت جوز الهند و50-60 قطرة من الزيوت الأساسية المفضلة لديك مثل الخزامى والبرتقال، النعناع، الليمون، روزماري، وإكليل الجبل. وتكون طريقة من خلال تذويب زيت جوز الهند وحليب جوز الهند معا على حرارة منخفضة جدا، لعدم تلف أي من المواد الغذائية وصبها في زجاجة مع غطاء آمن، وإضافة الصابون القشتالي ومزج المكونات جيدا. وبعد ذلك، إضافة 50 قطرة من الزيوت الأساسية المفضلة لديك ويمزج مرة أخرى. في حين أن هذا الشامبو لن يكون سميكة مثل الشامبو التجاري. لهذا يمكنك صبه على الشعر مباشرة من الزجاجة وشطفه جيدا.

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6- زيت جوز الهند مكيف للشعر:

يمكنك صنع مكيف مغذي رائع بإستخدام زيت جوز الهند والزيوت الطبيعية الأخرى لتعزيز صحة الشعر في موسم الصيف. وذلك عن طريق خلط 2/ 3 كوب زيت جوز الهند و1 ملعقة كبيرة زيت فيتامين (E) و1 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا و10 قطرات من الزيت الأساسي المفضل لديك، ومزج جميع المكونات في وعاء مع خلاط اليد لعدة دقائق للحصول على كريم سلس. وفي الحمام، بعد غسل الشعر بشامبو زيت جوز الهند، استخدام ملعقة صغيرة أو اثنين من هذا الكريم على الشعر. وتركه لمدة 5 دقائق ثم يشطف جيدا.

7- زيت جوز الهند علاج عميق للشعر:

زيت جوز الهند يعمل على الحد من فقدان البروتينات الصحية عند غسل الشعر أو عند تعرضه للمياه المالحة والكلور. كما أنه يتم استخدامه إما قبل غسل الشعر أو بعد. ولكن من الأفضل استخدامه كعلاج تكييف عميق قبل الغسل الشعر. وذلك لإحتوائه على جزيئات صغيرة بما فيه الكفاية قادرة على اختراق الشعر. لذلك، عندما يكون الشعر رطب تكون بصيلاته مفتوحة، وجزيئات زيت جوز الهند يمكن أن تتغلغل داخله، لتساعد في رطوبة وحماية الشعر ومنع تكسره. وتساعد هذه الطريقة على التكييف العميق وإصلاح الشعر وحمايته من أضرار الصيف وإضافته التألق الصحي.

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8- زيت جوز الهند يساعد في إزالة الأوساخ من فروة الرأس:

عرق الصيف يحرق المزيد من السعرات الحرارية ويمكنك إعطاء شعرك دفعة للحفاظ على صحته. وذلك عن طريق إستخدام زيت جوز الهند لإحتوائه على الفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية التي تغذي فروة الرأس وتساعد على إزالة الزهم من بصيلات الشعر. ببساطة يمكنك غسل شعرك تماما ومشطه قبل تطبيق هذا الزيت على وفركه بلطف على فروة الرأس. واستخدام هذه الطريقة قبل النوم، ولف رأسك بمنشفة أو قطعة قماش ويشطف في صباح اليوم التالي للحصول على أفضل النتائج.

9- التخلص من القشرة:

الإستخدام طويل الأمد من الشامبوهات الكيميائية، ومكيفات الهواء، ومنتجات تصفيف الشعر، والملونات أو حرارة الصيف قد تسبب حكة وقشرة الرأس. لهذا يمكنك استخدام زيت جوز الهند لشفاء فروة الرأس والحفاظ على صحتها. ببساطة في نهاية اليوم يغسل الشعر بشامبو طبيعي كالمعتاد. وتذويب القليل من زيت جوز الهند وتدليكه على الشعر وفروة الرأس وتقسيمه بالتساوي ومشطه لإزالة أي تشابك وليتغلغل الزيت داخل الشعر. ثم تغطية الرأس بمنشفة أو قطعة قماش ويشطف في اليوم التالي.

أهم 12 فائدة لزيت جوز الهند

10- زيت جوز الهند لتلوين الشعر طبيعيا في الصيف:

زيت جوز الهند هو وسيلة ممتازة لتلوين الشعر طبيعيا في الصيف وحمايته من الصبغات الكيميائية. لأن هذا الزيت يخترق الشعر أكثر عمقا وأسرع من العديد من الزيوت الطبيعية الأخرى.وذلك عن طريق خلط ملعقتين من زيت جوز الهند الدافئ ومزجه مع أعشاب التلوين مثل الحناء أو البنجر أو الكركم وغيرها، وخلط جميع المكونات جيدا وتطبيقه على الشعر وبعد ساعة يشطف هذا الخليط بالشامبو والماء الفاتر. أو يمكنك لف شعرك بقبعة الدش وتركه ليلة كاملة وفي الصباح يشطف الشعر جيدا.

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