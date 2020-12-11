فوائد حبة البركة لعلاج الأمراض المزمنة

تُصنّف حبة البركة، أنّها ضمن النباتات المزهرة الحولية، ولها أسماء عدّة، مثل الحبة السوداء، والكمون الأسود. وتستخدم في الطعام بشكلٍ كبير كبير، فتعطي مذاق لذيذ للطبخ، لكن لحبة البركة فوائد كبيرة على صحة الإنسان، ونقلاً عن موقع إنديان تايمز، سنعرّفك على فوائد حبة البركة

1- تخفيف الربو: فيمكن أن يساعد تناول حبة البركة. على تخفيف أعراض مرض الربو

2- الحفاظ على اعتدال ضغط الدم: يخفّض من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. لدى مرضى الضغط بشكلٍ ملحوظ، دون أيّ تأثيرات سلبيّة

3- حرق الدهون الثلاثية لدى الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول

4- تقليل الغازات، والانتفاخ، بالإضافة إلى تقليل حدوث القرحة

5- حساسية الأنف: حيث يقلّل من الأعراض الشائعة للحساسية. مثل حكة الأنف، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطاس.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

خلطات منزلية تقضي على أكثر مشاكل البشرة شيوعاً

فوائد الباذنجان السحرية