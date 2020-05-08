مرض ارتفاع ضغط الدم.. ونظام صحي خاص لخفضه

ارتفاع الضغط الشرياني شائع كثيراً في العالم العربي، كما في العالم الغربي. ويقتضي ارتفاع ضغط الدم الشرياني التحول إلى نظام حياة صحي. فهل يمكن حقيقة علاج هذا المرض من خلال النظام الغذائي؟ الجواب والنصائح يقدمها د. أنتونيو غالو، طبيب الغدد الصماء القلبية - الوعائية في مستشفى بيتي سالبيترير في باريس وعضو اللجنة العلمية في تطبيق ChroniCoach، وفقاً لـ"فام أكتويال".

يطلق على ارتفاع ضغط الدم الذي يتميز بزيادة غير طبيعية في ضغط الدم على جدار الشرايين، "القاتل الصامت"؛ لأنه غالباً ما يكون خفياً. وهناك عدة عوامل قد تعزز ظهور المرض مثل السن أو الوراثة أو حتى البيئة – أي النظام الغذائي واستهلاك الكحول والتدخين والخمول وعدم الحركة.

التحول إلى نظام الحياة الصحي من أجل محاربة ارتفاع ضغط الدم

لعلاج هذا المرض يصف الطبيب أدوية ضد ارتفاع ضغط الدم كخط دفاع ثانٍ، ولكن في البداية ينصح بالتحول إلى نمط الحياة الصحي. وهذا التغيير يمر بطبيعة الحال بطبق الطعام.

هل يمكن حقيقة علاج هذا المرض من خلال النظام الغذائي؟ نعم وفقاً لما يقوله د. أنتونيو غالو: "في بعض أشكال ارتفاع ضغط الدم وخصوصاً ارتفاع ضغط الدم المبكر، فإنَّ إدخال بعض التغييرات على النظام الغذائي سيكون الخطوة الأولى التي ينصح بها".

اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً

كلمة السر لنظام غذائي متوازن؟ الجودة والتنوع. "يجب أن يكون النظام الغذائي غنياً جداً بالألياف والفاكهة والخضروات والأحماض الدهنية أوميغا – 3 والبروتينات" كما يقول د. أنتونيو غالو. فما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟ بشكل خاص تلك الغنية بالملح مثل بعض أنواع الجبن وبعض أنواع الخبز ومكعبات المرق كذلك.

مما لا شك فيه ينبغي عدم الرهان على نظام غذائي خالٍ من الملح مثلما يتم وصف ذلك في حالات قصور القلب أو قصور الكبد. ويضيف د. أنتونيو غالو: "في حالات ارتفاع ضغط الدم ينبغي فقط الحدّ من استهلاك الملح، وليس الاستغناء عن الملح تماماً من النظام الغذائي".

أعراض ارتفاع ضغط الدم

لعلاج ارتفاع ضغط الدم يجب اكتشافه أولاً. وغالباً ما يكون التشخيص صعباً نظراً لطبيعته الصامتة. ولكن هناك بعض الأعراض غير المحددة التي يمكن أن تستدعي التنبيه مثل:

• صداع في المنطقة الخلفية من الرأس أو أعلى الرأس.

• اضطرابات في النظر.

• صعوبات في التركيز.

• رنين في الأذن.

• الدوار والدوخة.

• ألم في منطقة الصدر.

• خفقان في القلب.

• نزيف من الأنف.

• التعب.

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