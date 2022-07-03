فوائد حمض الفوليك للشعر والطريقة الصحيحة لاستخدامه

يحتاج الإنسان إلى العديد من أنواع الفيتامينات التي تساعده على بناء جسمه بشكل صحي سليم، ولعل من أبرز هذه الفيتامينات فيتامين ب والذي لا ينبغي أن يحدث به أي نقص، ومن أهم أشكال هذا الفيتامين نجد حمض الفوليك والذي يعد من الفيتامينات الأساسية التي يحتاج إليها الجسم ويسبب نقصها كثير من المشاكل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على فوائد حمض الفوليك للشعر والبشرة وكيف يمكن الحصول على فوائده للأطفال والنساء والرجال، وهل من الضروري الحصول عليه، وهل بالفعل أنه يقي من بعض الأمراض السرطانية أم لا، كل ذلك وأكثر سوف نتناوله من خلال هذا التقرير الشامل عن حمض الفوليك وفوائده، فتابعوا معنا.

ما هو حمض الفوليك؟

حمض الفوليك أو فيتامين ب 9 هو عبارة عن فيتامين أساسي يعمل من أجل رفع كفاءة عمل الجسم، وهو مسؤول بشكل أساسي عن نمو الخلايا بصحة جيدة، هذه الخلايا قد تكون في بشرتك أو شعرك أو أظافرك، وبالتالي فإن هناك الكثير من الفوائد التي يقدمها حمض الفوليك للإنسان، ومن بينها فوائد حمض الفوليك للحامل وخاصًة في الأشهر الأولى من الحمل، بالإضافة إلى فوائده المتعددة للشعر والبشرة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال الفقرات التالية.

فوائد حمض الفوليك للشعر والبشرة

تتعدد فوائد حمض الفوليك للبشرة ، وذلك لأنه يعد عنصر ضروري لنمو خلايا صحية داخل أنسجة البشرة، كما زاد الحديث عن فوائده المتعددة وقدرته على علاج مشاكل الشعر المختلفة، ولذلك دعونا نقدم لكم باختصار أهم فوائد حمض الفوليك للشعر والبشرة كالتالي:

أولاً: فوائد حمض الفوليك للشعر

يساعد في زيادة كثافة الشعر ويمنع تساقطه خاصًة لمن يعانون من مشكلة الشعر الضعيف المتساقط، وذلك من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك خاصًة للسيدات.

إذا كنتِ تتساءلين هل حمض الفوليك يسبب تساقط الشعر؟ فإن الإجابة لا، وذلك لأن حمض الفوليك يساهم في حل مشكلة التساقط بفضل تقوية بصيلات الشعر.

فإن الإجابة لا، وذلك لأن حمض الفوليك يساهم في حل مشكلة التساقط بفضل تقوية بصيلات الشعر. يعمل على تجديد الخلايا وبالتالي يساهم في زيادة نمو الشعر ويعمل على زيادة طوله أيضًا، بالإضافة إلى تحسين طبيعة الشعر وجعله أسهل في التصفيف.

ثانياً: فوائد حمض الفوليك للبشرة

الحفاظ على نضارة البشرة وإبقائها صحية صافية خالية من العيوب، كما أنه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة وتقدم العمر وكذلك الخطوط الرفيعة التي تظهر حول منطقة العينين أو حول الفم.

يستطيع حمض الفوليك أن يمنح البشرة الترطيب، كما أنه يقلل من آثار حبوب الشباب والبثور.

يعمل على زيادة مرونة الجلد وحمايته من التشققات التي تسبب مزيد من الإحراج لصاحبها.

فوائد حمض الفوليك للشعر لغير الحامل

حمض الفوليك هو واحد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، كما أنه شكل من أشكال فيتامين B وبالتالي فهو يمد الجسم بالكثير من العناصر الأساسية التي تساهم في قيام الإنسان بالوظائف الحيوية بشكل صحي متكامل، ويعتبر حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها المرأة سواء كانت حامل أو غير حامل، فإذا كنتِ غير حامل وتخططين للحمل فهناك الكثير من الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من خلال استخدام حمض الفوليك.

حيث أشارت المعاهد الوطنية للصحة إلى ضرورة تناول نحو 400 مجم من هذا الحمض بشكل يومي، وذلك لأن أعراض نقص حمض الفوليك التي تظهر على المرأة تسبب لها كثير من المشاكل الصحية، فما هي أهم فوائده للمرأة غير الحامل؟ هذا ما سنتعرف عليه في النقاط التالية:

يعمل على إنتاج الخلايا الجديدة بالإضافة إلى الحفاظ على صحتها.

قد يمنع حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الأنيميا وفقر الدم، كما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

يستطيع أن يمنع الإصابة بالاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية مثل الخرف والزهايمر.

يساعد في تقليل الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال، كما ثبتت قدرته على الوقاية من بعض الأورام السرطانية التي تصيب المثانة والثدي والقولون والرئة والبنكرياس وغيرهم.

يساعد في تقليل الأعراض الجانبية التي تحدث نتيجة تناول دواء ميثوتريكسات والذي يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية، كما يمنع حدوث أنيميا نقص الفولات.

أما بالنسبة للجرعة المطلوبة والتي يوصي بها الأطباء لتناول حمض الفوليك عند المرأة غير الحامل فهي 400 مجم يوميًا، أما في حالة الإصابة بأنيميا نقص الفولات فمن الضروري تناول 250 مجم يوميًا لمدة أربعة أشهر، ولا ننسى فوائد حمض الفوليك للشعر للرجال أيضًا لأنه يعمل على تقويته وإعادة بنائه من جديد، هذا إلى جانب ما أثبتته الدراسات أنه يساهم في الحفاظ على تطور الحيوانات المنوية وكذلك نموها.

فوائد حمض الفوليك للشعر الأبيض

من أهم الموضوعات التي يتساءل عنها كثير من الأشخاص هي فوائد حمض الفوليك للشعر الأبيض، وهل بالفعل يعيد إلى الشعر لونه الطبيعي أم لا، والإجابة هنا هي بالطبع نعم، حيث يتمتع حمض الفوليك بقدرته الفعالة على زيادة إنتاج البروتينات والميلانين، وهذه المواد هي التي تحافظ على لون الشعر من الشيب لأطول فترة ممكنة، هذا إلى جانب أنه يعمل على تغذية الشعر بعمق ويساعد في مد بصيلات الشعر بكل ما تحتاج إليه من فيتامينات ومعادن.

وبالتالي يستطيع أن يخلصك من مشكلة تساقط الشعر، بالإضافة إلى أنه يعزز من صبغة الشعر وينشط الدورة الدموية مما يخفف إنتاج الشعر الأبيض، فإذا كنت تسأل هل حمض الفوليك يمنع الشيب؟ فالإجابة بالتأكيد نعم لأنه يحفز إنتاج الميلانين وقد يسبب نقص هذا الفيتامين إبطاء نمو الشعر وبالتالي قد يتحول إلى اللون الأبيض.

فوائد حمض الفوليك للشعر مع الشامبو

هل حبوب حمض الفوليك مفيدة للشعر؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بين الكثيرين في الآونة الأخيرة، وذلك لأن هناك بعض الاقتراحات لإضافة حبوب حمض الفوليك إلى الشامبو للاستفادة من قدرته على علاج كثير من مشاكل الشعر من التساقط والضعف وغيرها، هذا إلى جانب أنه يعمل على تنشيط فروة الرأس وبالتالي تصل العناصر الغذائية اللازمة لزيادة كثافة وطول الشعر إلى بصيلاته وتعيد إليه نضارته وحيويته، كما أنه يستطيع أن يقضي على المشاكل الجلدية التي تصيب فروة الرأس مثل مرض الثعلبة وظهور فراغات في الشعر أو الاكزيما أيضًا، فما هي الطريقة السليمة للحصول على فوائد حمض الفوليك للشعر مع الشامبو؟ هذا ما سنعرف إجابته الآن.

فإذا كنتِ تبحثين عن إجابة لسؤالك هل حمض الفوليك يطول الشعر؟ فإن الإجابة بالتأكيد هي نعم، وخاصة إذا تم استخدام حبوب حمض الفوليك مع الشامبو بإحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى : قومي بوضع أربعة أقراص من حمض الفوليك مع الشامبو ثم إذابتها، ثم اتركي الشامبو لمدة يوم كامل للتأكد من ذوبان أقراص حمض الفوليك بالكامل، ثم قومي بغسل شعرك مرتين كل أسبوع، لتلاحظي الفرق في طول شعرك ونموه في أسرع وقت.

قومي بوضع أربعة أقراص من حمض الفوليك مع الشامبو ثم إذابتها، ثم اتركي الشامبو لمدة يوم كامل للتأكد من ذوبان أقراص حمض الفوليك بالكامل، ثم قومي بغسل شعرك مرتين كل أسبوع، لتلاحظي الفرق في طول شعرك ونموه في أسرع وقت. الطريقة الثانية: هي طحن أقراص حمض الفوليك في وعاء ثم إضافة بعض منها إلى الشامبو وخلطها معه بشكل جيد، وبعد ذلك قومي بتدليك فروة الرأس به لمدة لا تقل عن خمس دقائق ثم قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ، وكرري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى تحصلي على طول الشعر الذي ترغبين به.

فوائد حمض الفوليك لشعر الأطفال

يحتاج الأطفال إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في بناء الجسم بصحة، كما يحتاج شعر الأطفال إلى العناية حتى لا يحدث له أي أضرار، وقد تكون هذه الأضرار نتيجة نقص في الفيتامينات المغذية للشعر ومن أهمها فيتامين B9 المتوفر في حمض الفوليك، فما هي فوائد حمض الفوليك للشعر والجسم عند الأطفال؟ هذا ما نجيب عنه في النقاط التالية:

تكوين كرات الدم الحمراء والتي يتم إنتاجها بشكل أساسي من خلال حمض الفوليك، ويحتاج الأطفال إلى كمية كبيرة من خلايا الدم الحمراء وذلك من أجل الحصول على مزيد من الطاقة التي يحتاجها الجسم لإنتاج خلايا دم جديدة.

يعمل على تنشيط الدماغ والقلب لأن حمض الفوليك يساعد في نمو المخ وتحسين وظائفه وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحافظ على نمو الجسم صحي، حيث تلعب الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك دور هام في نمو دماغ الجنين ونمو الحبل الشوكي، وبالتالي فإن الأمهات اللاتي تناولن أثناء فترة الحمل حمض الفوليك بشكل صحيح يصبح أطفالهن لديهم مهارات لغوية أفضل.

يعالج حمض الفوليك الاضطرابات النفسية وذلك لأن نقص هذا الحمض يعمل على الإصابة بأمراض نفسية ومزاجية.

يساعد حمض الفوليك في بناء الحمض النووي لدى الأطفال وقد يمنع العيوب الخلقية التي تظهر في المخ والحبل الشوكي.

أما بالنسبة لشعر الأطفال فإنه لا يتم الاعتماد فقط على حمض الفوليك للتخلص من مشاكل الشعر، ولكن يتم تناوله من خلال إضافته إلى أنواع أخرى من الفيتامينات ودمجها في أقراص يتم تناولها بشكل يومي، وذلك في خلال فترة معينة يحددها الطبيب حتى يحصل الطفل على كافة الفيتامينات الهامة التي تفيد الشعر والجسم أيضًا.

فوائد حمض الفوليك للشعر مع الزيت

إذا كنتِ تتساءلين هل حمض الفوليك يساعد على نمو الشعر؟ فإنه من الضروري أن تعلمي بأن حمض الفوليك يمكن أن يضاف إلى الزيت من أجل التخلص من مشاكل الشعر المتعددة، وأبرزها تساقط الشعر ووقف نموه، فهو عبارة عن فيتامين ب9 الذي يقوم بدور المكمل الغذائي الضروري لتعزيز نمو الشعر وتقليل التساقط، ومن هنا أثبتت الدراسات أنه من الممكن خلط حمض الفوليك مع بعض أنواع الزيوت الطبيعية من أجل الحصول على الاستفادة الكاملة منه كالتالي:

الطريقة الأولى:

يمكنك خلط خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وزيت الزيتون مع ثلاثة من حبوب حمض الفوليك مطحونة جيدًا ثم يستخدم على فروة الرأس النظيفة، مع محاولة توصيله إلى جميع مسام بصيلات الشعر وكذلك أطراف الشعر لمدها بالتغذية المطلوبة، ويتم ترك هذا الخليط على الشعر مدة كافية لا تقل عن ساعة ثم القيام بعد ذلك بغسل الشعر بالشامبو، ويستخدم مرة أو مرتين في الأسبوع.

الطريقة الثانية:

قومي بطحن كمية معقولة من حبوب حمض الفوليك أسيد، ثم قومي بإضافة زيت اللوز الحلو إليها ومزج المكونات معًا، ثم القيام بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط وتركه على الشعر طوال الليل، وفي الصباح يتم شطف الشعر بالماء الفاتر، وذلك للحصول على أفضل النتائج.

الطريقة الثالثة:

تجهيز بعض أوراق الجرجير وبعض من أوراق السبانخ ووضعهم مع شريط من حبوب الفوليك أسيد وأربع كبسولات من فيتامين إي، ثم يضاف زيت جوز الهند وزيت الأرجان وكذلك جل الصبار بكميات متساوية وخلط المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم يتم تدليك فروة الرأس بهم وترك الخليط على الشعر طوال الليل ثم يشطف هذا الماسك في صباح اليوم التالي.

كما يمكنك الاستفادة بشكل أكبر من ذلك من خلال تناول أطعمة غنية بحمض الفوليك ، وهذه الأطعمة تتمثل فيما يلي:

الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ والجرجير والبازلاء والبروكلي والخس وغيرها.

الفواكه مثل البرتقال واليوسفي والمانجو وكذلك الجريب فروت، كما يوجد في الفراولة والموز والأناناس والشمام والأفوكادو والتوت البري والجوافة.

صفار البيض وخميرة الخبز والبقوليات بشتى أنواعها.

البامية والعدس والفاصوليا الحمراء والمكرونة المصنعة من الحبوب الكاملة.

عصير الطماطم وبذور عباد الشمس وهو ما يعرف باللب السوري .

طريقة استخدام حمض الفوليك للشعر

للاستفادة القصوى من فوائد حبوب حمض الفوليك للشعر يمكن تناول الحبوب ولكن بجرعات يحددها الطبيب حسب الحالة، وهذه الحبوب تؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة كل يوم بانتظام، ولا ينبغي تناول أكثر من جرعة في اليوم الواحد دون استشارة الطبيب، كما يمكنك الاستفادة منه من خلال خلط حبوب حمض الفوليك أسيد مع بعض أنواع الزيوت الطبيعية كما ذكرنا سلفاً أو إضافة هذه الحبوب إلى الشامبو، وذلك للحصول على أكبر قدر من فوائد حبوب حمض الفوليك للشعر.

تجربتي مع فوائد حبوب حمض الفوليك للشعر

لقد حرصت على مشاركة تجربتي مع الجميع بعد أن استفدت من فوائد حمض الفوليك للشعر، فقد كنت أعاني من مرض استمر لمدة عام وكنت طوال هذا العام اتلقى جرعات من الأدوية بشكل مكثف وهذا بالطبع أفقدني الكثير من وزني ومن نضارة بشرتي كما أنه ساهم في تساقط شعري بشكل ملحوظ للغاية وظهرت فراغات كثيرة بين ثنايا الشعر، وقد لاحظت الطبيبة التي كانت تعالجني هذه الأمور المزعجة فما كان منها سوى أنها نصحتني بتناول جرعات من حمض الفوليك بالإضافة إلى بعض الأدوية التي تحتوي على فيتامين ب المركب.

فما كاد الأمر يستغرق شهراً واحداً إلا وقد شعرت بالنتيجة حقًا، فبدأت استعيد نضارة بشرتي من جديد وبدأت علامات تقدم السن تختفي قليلًا بالإضافة إلى شعري الذي أصبح أفضل بكثير مما كان عليه، لم أتوقع هذه النتيجة في أول شهر من الاستخدام، وحتى الآن ما زلت استخدم حمض الفوليك وألاحظ التحسن في حالتي كل يوم عن اليوم السابق له، ومن خلال تجربتي أود أن أنصح به كل فتاة لأنه بالفعل علاج فعال لا غنى عنه طوال سنوات العمر.

أسئلة وأجوبة متكررة حول فوائد حمض الفوليك للشعر

من خلال بعض تجارب مستخدمي حمض الفوليك تأتي كثير من الأسئلة حول فوائد حبوب حمض الفوليك للشعر والبشرة وغيرها، ومن أهم هذه الأسئلة نجد ما يلي:

متى يبدأ مفعول حبوب حمض الفوليك للشعر؟

يظهر تأثير مفعول حمض الفوليك بعد الاستمرار في تناوله لمدة لا تقل عن شهرين وذلك بتناول الجرعة اليومية 400 مجم، ولكن إذا لم يحصل الجسم على كمية حمض الفوليك المناسبة قد يتعرض الشخص إلى تقلب في المزاج وخفقان في دقات القلب والشعور بالضعف العام وشحوب البشرة وتساقط الشعر.

ما هي فوائد حمض الفوليك للشعر والأظافر؟

لما كان حمض الفوليك هو المسؤول عن نمو الخلايا السليمة داخل الأنسجة سواء في الشعر أو الأظافر أو الجسم بشكل عام، فإن فوائد حمض الفوليك للأظافر لا يمكن التغافل عنها نظراً لأنه يساعد في تقويتها والحفاظ عليها من الضعف.

بعد أن تعرفنا معكم اليوم على فوائد حمض الفوليك للشعر والجسم والبشرة، فلا تتأخر لحظة عن تناول حمض الفوليك اسيد سواء من خلال تناول حبوب الفوليك اسيد من الصيدلية أو تناول الأطعمة الغنية بالفوليك اسيد التي ذكرناها سلفاً، ولا تتردد لحظة في الاهتمام بصحتك وشعرك لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء ولا ينبغي إهمالها مهما كلفنا الأمر.