ما هي الأطعمة الغنية بحمض الفوليك للشعر؟

حمض الفوليك هو المسؤول الأول عن نمو الخلايا السليمة داخل أنسجة الجلد وفي الشعر والأظافر، لذلك يمكن استخدامه لمعالجة الشعر، كما يعمل على الحفاظ على سلامة خلايا الدم الحمراء.

وحمض الفوليك هو الشكل الاصطناعي للفولات، وهو نوع فيتامين ب الذي يتم العثور عليه بشكل طبيعي في الأطعمة والمكملات المدعمة لنمو الشعر.

تستطيع الحصول على حمض الفوليك لمنع تساقط الشعر من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي عليه بكثرة، مثل: البيض، والحمضيات، والخضروات الخضراء، وبعض الحبوب، حيث يوصي الخبراء بتناول حمض الفوليك بكمية 400 مايكروغرام يوميًا.

وإذا لم تحصل على كمية كافية من حمض الفوليك من الأطعمة الكاملة في نظامك الغذائي فقد تحتاج إلى التفكير في المكملات.

الأطعمة الغنية بحمض الفوليك للشعر

الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا واحدة من أفضل مصادر الحديد. فمن المعروف أن الحديد يلعب دورا هاما في الحصول على شعر صحي حيث ان الحديد يساعد على حمل الأوكسجين إلى الشعر وسبب افتقار الشعر للاكسجين هو افتقاره بالحديد لذلك فأن الفاصوليا يعمل على تحفيز نمو الشعر.

بروكلي

يحتوي البروكلي على فيتامينات وخصائص مضادة للأكسدة تحارب الشيخوخة وتحمي البشرة من التجاعيد وعلامات التمدد. يعتبر البروكلي واقي للشمس حيث إنه يمنع الالتهابات والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة. يحمي الجلد من الأمراض السرطانية التي يتعرض لها.

تعتبر الخضراوات من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض وتعزز صحة الجهاز المناعي والحفاظ على البشرة والشعر.

الحمضيات

تحتوي الحمضيات على الفيتامينات مثل فيتامين (C)، و(A)، و(B12)، و(B2)، و(B1)، وفيتامين السترين، وتحتوي على الأحماض المختلفة، وعلى نسبة عاليةٍ من الألياف، والأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، كما تحتوي على الفسفور، والبروم، والكلور، واليود، والصوديوم، والنحاس، والحديد، وتمد الحمضيات الجسم بالسكريات قليلة الدهون، كما تساعد على زيادة كفاءة عمل جهاز المناعة ضد الأمراض. تستخدم جميع أجزاء ثمرة الحمضيات من خلال تناولها مباشرة أو تحضير العصير منها، كما أن القشور يتم استخدامها في استخراج الزيوت العطريّة، وتستخدم مادة البكثين من بقايا القشور لصنع المربيات اللذيذة.

الخضار الورقية الخضراء

تحتوي الخضار الورقية الخضراء على الكثير من الماء مما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وجمال الشعر، حيث تحتوي الخضروات الورقية على كمية من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية المقاومة للأمراض كما أنها أحد المسببات الهامة لفقدان الوزن لانها تعطيك الشعور بالشبع وتساعدك على التحكم في الجوع كما يمكن للألياف خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتساعد على تخفيف تقلبات السكر في الدم عن طريق ابطاء امتصاص الكربوهيدرات في مجرى الدم بعد الوجبات وهذا يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري

اللحم

يعتبر اللحم من أهم المصادر التي تزود أجسامنا بالبروتينات، حيث يمدّ الجسم بحوالي 60% من احتياجاته اليومية من البروتينات، كما أنّه يحتوي على كمية عالية من السيلينيوم الذي يقي الجسم من المواد المسببة للسرطان، ويحارب الشيخوخة ويقوي الجهاز المناعي.

الجوز

زيت الجوز بشكل منتظم على الشامبو الذي تستعملينه لغسل شعركِ يخفّف من مشكلة تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

يحتوي عين الجمل على فيتامين A وفيتامين C، وفيه نسبة عالية من الثيامين، والنياسن، كما أنّه يحتوي على الكالسيوم، والحديد، والفسفور، والبوتاسيوم، والدهون النباتية بكمية جيدة ونسبة من الكربوهيدرات والبروتين

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