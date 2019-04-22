الكركم من أشهر التوابل التي يستخدمها الإنسان في الطعام، عدا عن فوائده الصحية والجمالية للجسم، كما تعتبر الحناء من أفضل الأعشاب التي تستخدم في صبغ الشعر، والتي تحافظ على صحة البشرة، وعند إضافة الكركم مع الحناء تكتمل فوائد المادتين، وفي هذا المقال سنتحدث عن فوائد خلط الكركم مع الحناء:

- يعالج مشاكل فروة الرأس.

- يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه.

- الحصول على شعر كثيف وصحي وجميل.

- تحافظ على فروة الرأس من الدهون الزائدة التي تسبب العرق، فالحناء لها القدرة على محاربة الميكروبات والفطريات التي تصيب الرأس.

- يقلل مزيج الكركم والحناء ظهور الشيب الأبيض.

- يضيف لوناً أشقر للشعر كما يفتح لون الجسم، وخصوصاً المناطق الداكنة؛ وذلك بالتخلص من الخلايا الميتة، فيصبح لون الجسم فاتحاً وملمسه ناعماً.

ومن أهم فوائد الكركم:

علاج التهاب المفاصل، وتسكين آلام الصداع.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي.

الوقاية من مرض السرطان وأهمها سرطان الثدي.

أما فوائد الحناء:

- علاج صداع الرأس، والمشاكل الصحية التي تتعرض لها فروة الرأس من حكة، وتعرق، وقشرة.

- علاج تشقق القدمين والفطريات التي تتكاثر وتصيب أصابع القدمين.

- صبغ الشعر بطريقة طبيعية؛ فهي تمنحه لوناً طبيعياً وصحياً ولمعاناً.

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