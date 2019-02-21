3 طرق صحيحة لإستعمال الحناء على شعرك

الحناء تمنح الشعر اللمعان

تحتوي مادة الحناء على الكثير من المواد وخصوصاً المادة القابضة التي يقال لها الثانين وهي المادّة الصابغة في نبات الحناء، إنّ أوراق نبات الحناء تشبه في مظهرها وشكلها أوراق شجرالزيتون ولكنها أكثر طولاً ولون هذه الأوراق يكون أخضر مائل للبني، وبنفس الوقت تتميز هذه الأوراق بوجود الصبغات والمادة الملونه فيها بكثرة إضافة الى مواد تينينيه ومواد ذات أصماغ يقال لها مواد صمغية واللوزون ، حيث تجمع أوراق الحناء وتنشف وتجفف وتطحن وتباع كمسحوق للصباغ.

إليك عزيزتي الطريقة الصحيحة لإستعمال الحناء على شعرك:

بعد اختيارك مسحوق الحنّة المناسبة للون شعرك والتي تتوفر عند العطارين، امزجي حوالي 100 غرام منها (يمكنك اضافة المزيد من الكمية لصاحبات الشعر الطويل)، مع كمية كافية من الماء الدافئ ليتكّون لديك عجينة تشبه الكريم.



اتركي المزيج يتخمر لحوالي 6 ساعات ثم إفرديه على الشعر الشعر الجاف أو المبلل بسخاء. ولكي تضمني تلوين جيد لشعرك، قسّمي الشعر لأجزاء متعددة ثم ضعي خليط الحناء على كل جزء على حده ثم يلف بواسطو ملقط الشعر منفرداً.



وبعد وضع الحناء على جميع أجزاء الشعر، غطي شعرك الشعر بغطاء بقبعة بلاستيكية واتركي الحناء على شعرك لفترة تترواح بين 3- او4 ساعات ثم اشطفي شعرك جيداً بالماء أولا من ثم الشامبو. يمكنك تكرار الوصفة مرة خلال شهر او شهرين.



طبقي هذه الطريقة عند استخدامك الحنة، وتباهي بشعر صحي واستمتعي بلونه الجميل.

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