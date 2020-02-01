فوائد خل التفاح للحامل

خل الفتاح ينتج عن تخمير فاكهة التفاح، والتفاح فاكهة غنية عن التعريف بفائدتها يكفي ما قاله الأطباء عنها بأن تفاحة واحدة في اليوم تغنيك عن الطبيب، ويتم لذلك الاستفادة منه بكل الطرق،

وإنتاج خل التفاح الذي تشرح فوائده للحامل أخصائية التغذية الدكتورة ريماس حسين كما يلي:

فوائد خل التفاح الداخلية

القضاء على مشكلة تعاني منها الكثيرات من الحوامل وهي غثيان الصباح في بداية الحمل، ولكن لا يتم تناوله على معدة فارغة بل في وسط الطعام ومخففاً بالماء.

يحتوي خل التفاح على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المختلفة والهامة للجسم؛ فهو يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والفوسفور.

يعتبر خل التفاح من الخيارات النافعة للحامل عندما تعاني من حموضة المعدة ويتم علاجها بخلط ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كأس من الماء الفاتر وشربه مرة واحدة في اليوم، ويفضل بعد وجبة الغداء.

ويعتبر خل التفاح من أفضل العلاجات الطبية غير الضارة وليس لها أي أعراض جانبية في علاج التهاب المسالك البولية والذي يكثر عند الحوامل، حيث يعمل على معادلة الوسط في الجهاز البولي ويتم تعاطي محلول خل التفاح بمعدل مرتين يومياً، ملعقة صغيرة على كوب ماء فاتر.

يساعد خل التفاح في الحفاظ على وزن الحامل؛ لأنه يعمل على إذابة الشحوم والدهون الزائدة.

ويعمل خل التفاح على مكافحة الأرق الذي يصيب الحامل لو شربت كوباً من محلوله، ملعقة صغيرة على كوب ماء فاتر مع ملعقة عسل، قبل النوم.



فوائد خل التفاح الخارجية

يعالج خل التفاح الدوالي التي تصيب الحوامل بسبب ضعف الدورة الدموية بالتالي: يتم مسح وتدليك الدوالي بخل التفاح عدة مرات يومياً.

ويعالج خل التفاح حروق الشمس وذلك بمسح المنطقة المصابة به.

ويقلل من آثار لدغ الحشرات على جسم الحامل.

كما يعمل على علاج المشاكل الجلدية بسبب التغيرات الهرمونية، فهو آمن للمسح به في علاج الكلف والتصبغات وحب الشباب.

يعمل خل التفاح على علاج تورم القدمين بوضعهما في ماء يتم إذابة خل التفاح فيه فيقل التورم والألم.

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