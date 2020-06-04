7 طرق طبيعية لعلاج التهاب الحلق الشديد

بغض النظر عن سبب التهاب الحلق ، يمكن أن يساعد استخدام علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد في تخفيف الأعراض الخاصة بك أو بطفلك، ومن أبرزها:

1- الراحة:

الحصول على قسط وافر من الراحة و النوم، في ان تريح صوتك.



2- شرب السوائل:

يعتبر شرب السوائل أفضل علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد؛ حيث تحافظ السوائل على رطوبة الحلق وتمنع الجفاف، وذلك مع تجنب الكافيين والكحول الذي قد يسبب لك الجفاف.

3- تناول الأطعمة والمشروبات الدافئة :

ويمكن لـ المشروبات والأطعمة الدافئة ان تكون بين أفضل علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد، ومن أبرزها الشوربة، أو الشاي الخالي من الكافيين أو الماء الدافئ بالعسل والليمون، والعلاجات الباردة مثل كرات الثلج أن تهدئ التهاب الحلق.



4- الغرغرة بمياه مالحة :

يمكن لـ الغرغرة المياة المالحة التي تتراوح من 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة (1.25 إلى 2.50 ملليلتر) من ملح الطعام إلى 4 إلى 8 ملاعق (120 إلى 240 ملليلتر) من الماء الدافئ أن تساعد في علاج التهاب الحلق الشديد، ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 سنوات والبالغين الغرغرة في المحلول ثم بصقه كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد.



5- مرطب الهواء :

ويمكن استخدام مرطب الهواء البارد للقضاء على الهواء الجاف الذي قد يزيد من تهيج إلتهاب الحلق كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد، وتأكد من تنظيف المرطب بانتظام حتى لا ينمو العفن أو البكتيريا، أو اجلس لعدة دقائق في حمام بخاري.



6- استخدام أقراص الاستحلاب أو الحلوى الصلبة :

ويمكن لأي منهما تهدئة بأقراص الاستحلاب والحلوى الصلبة كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد، ولكن لا تعطيه للأطفال في سن 4 سنوات أو أقل بسبب خطر الاختناق.



7- تجنب المواد المهيجة :

حافظ على منزلك خاليًا من دخان السجائر ومنتجات التنظيف التي يمكن أن تهيج الحلق، حيث انها أبرز علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد.

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